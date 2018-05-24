1995 yılında faaliyetine başlayan BİM market Türkiye'nin hemen hemen her yerinde magazaları ile haftaiçi ve haftasonları aynı çalışma saatlerinde hizmet veriyor. BİM'in, 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.074 magazası bulunuyor. Teknolojik ürünleri piyasa değerinin yüzlerce lira altında fiyatlara satışa sunan BİM ürünleri kaçırmak istemeyenlerin sıkı takibinde. Özellikle BİM Aktüel ürünler kategorisi, ürün çeşitliliği ve fiyatların uygunluğu nedeniyle vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Bu kampanyalarda giyimden, mutfak ihtiyaçlarına, teknolojik ürünlerden, bebek arabalarına kadar birçok farklı müşteri tipine hitap eden ürünler bulunuyor.

BİM KAÇTA AÇILIYOR, BİM KAÇTA KAPANIYOR?

BİM'in tüm marketleri tüm illerde 12 saat boyunca kesintisiz hizmet veriyor. Öğle tatilinde personel dönüşümlü olarak çalıştığı için market kapanmıyor. Sadece cuma günleri cuma namazı bitimine kadar kapanıyor.

Açılış saati: 09:00

Kapanış saati: 21:00

BİM KAMPANYA GÜNLERİ

BİM marketleri Aktüel Ürünler kampanyaları ile büyük ilgi görmektedir. BİM'in kampanya günleri Salı ve Cumadır.

BİM NEDEN BU KADAR UCUZ?

BİM'de satılan ürünlerin fiyatlarının bu kadar düşük olmasının en büyük sebebi marketler zincirinin çalışma politikası. Maliyetlerini en düşük seviyede tutarak, yani magazalarında dekor yaptırmayarak, reklam vermeyerek fiyatları arttıran sebepleri ortadan kaldırıyor. Ayrıca mağazalarda tüketiciye sunulan ürünler bir hane halkının günlük temel ihtiyacının %80’ini karşılayacak biçimde seçiliyor.