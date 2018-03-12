BİM, iPhone X hamlesiyle adından söz ettirdi. Daha önce Sony PlayStation 4, iPhone 7, iPhone 6S ve Apple ürünleri gibi çeşitli teknolojik ürünlerle vatandaşları sevindiren BİM marketler zinciri, bu defa da iPhone X cihazını satışa çıkardı. Sattığı ürünleri indirimli fiyatlardan satan BİM, iPhone X cihazını da oldukça ucuz bir fiyattan satışa sundu. iPhone X BİM fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

İPHONE X BİM FİYATI NE KADAR?

Apple'ın son etkinliğinde tanıttığı iPhone X cihazı, akıllı telefon piyasasını alt üst etmişti. Barındırdığı özellikleri ve tasarımıyla eşsiz bir cihaz olan iPhone X'in en düşük Türkiye fiyatı 6.099 TL olarak (64 GB) duyurulmuştu. Ancak BİM, iPhone X cihazını 1.100 TL indirimli olarak 4.999 TL fiyat etiketiyle sattı.

Hepsiburada gibi büyük e-Ticaret mağazalarında 5.470 TL fiyat etiketiyle satışta olan iPhone X, BİM'de yaklaşık 500 TL'lik indirimle satıldı ve fırsatı değerlendirmek isteyen vatandaşlar, 9 Mart Cuma günü saat 09:00'dan itibaren BİM mağazalarına akın etti. Ürün kısa sürede tükendi.

Son olarak bu avantajlı kampanyanın neden BİM'in resmi internet sitesindeki 9 Mart 2018 Aktüel satış listesinde yer almadığına da açıklık getirelim. Apple'ın isteğiyle olduğu tahmin edilen duruma göre, BİM kampanyayla ilgili tüm detayları sadece fiziksel olarak satış yapılacak mağazalarındaki afişlerle yaptı.