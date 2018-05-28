BİM marketler zinciri bir yeni cep telefonunu daha kataloğuna ekledi. Daha önce bir çok marka telefonu indirimli olarak satışa sunmuştu. 1 Haziran Cuma günü müşterilere sunulmak üzere hazırlanmış ürünlerde piknikçilerin tüm ihtiyacını karşılayacak türden malzemeler mevcut. İşte BİM 1 Haziran 2018 Aktüel ürünler kataloğu...

BİM 1 HAZİRA 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Akülü Mercedes Benz ML 350 499,00 TL,

12 Jant Bisiklet 89,00 TL,

Katlanabilir Kamp-Plaj Sandalyesi 39,90 TL,

Mangal 24,90 TL, Örme Hamak 19,90 TL,

24’lü Alkalin Pil Power B 14,95 TL,

Piknik Örtüsü 3,90 TL, Bardaklı Termos 39,90 TL,

Solar Lamba 19,90 TL, Musluklu Termos 10 Litre 34,90 TL,

Kampçı Küreği 19,90 TL, Çakmak Taşlı ve Bileklikli Kamp Bıçağı 39,90 TL,

6’lı Alkalin 2032 Pil Power B 3,45 TL, Örme Hamak 19,90 TL

gibi ekonomik fiyatlarile 1.06.2018 tarihinde Bim marketlerinde sizlerle.

LG K10 AKILLI TELEFON

BİM'e gelecek olan LG K10 cep telefonunun satış fiyatı 699.00 TL olacak.

• 5,3’’ ekran boyutu

• 16 Gb dahili hafıza

• 2 Gb Ram

• 13 Mp arka, 5 Mp ön kamera

• Android 7.0 işletim sistemi

• 2800 mAh pil kapasitesi

• LG Türkiye garantili

U için hazırlanmış stil. Ayırt edici yan karakter çizgisi ve kavisli metalik U çerçevesi, 2.5D Arc camın pürüzsüz kenarlarıyla tamamlandı. 5.3” HD ekranıyla ile avucunuzda inanılmaz hissettirirken görülmeye değer bir güzelliğe sahip.

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