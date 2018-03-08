Daha önceden Sony PlayStation 4, iPhone 7, iPhone 6S ve Apple ürünleri gibi çeşitli teknolojik ürünlerle vatandaşları sevindiren BİM marketler zinciri, bu defa da vatandaşlara iPhone X cihazının satışıyla çıkıyor. Sattığı ürünleri indirimli fiyatlardan satan BİM, iPhone X cihazını da oldukça ucuz bir fiyattan satışa sunacak. Peki iPhone X ne zaman BİM'e gelecek? iPhone X BİM fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

iPHONE X NE ZAMAN BİM'E GELİYOR?

Apple'ın son etkinliğinde tanıttığı iPhone X cihazı, akıllı telefon piyasasını alt üst etmişti. Barındırdığı özellikleri ve tasarımıyla eşsiz bir cihaz olan iPhone X'in en düşük Türkiye fiyatı 6.099 TL olarak (64 GB) duyurulmuştu. Ancak BİM, yakında satacağı iPhone X cihazını 1.100 TL indirimli olarak 4.999 TL fiyat etiketiyle satacak.

Hepsiburada gibi büyük e-Ticaret mağazalarında 5.470 TL fiyat etiketiyle satışta olan iPhone X, BİM'de yaklaşık 500 TL'lik indirimle satılacak ve fırsatı değerlendirmek isteyen vatandaşlar, 9 Mart Cuma günü saat 09:00'dan itibaren BİM mağazalarına akın edecek.

Son olarak bu avantajlı kampanyanın neden BİM'in resmi internet sitesindeki 9 Mart 2018 Aktüel satış listesinde yer almadığına da açıklık getirelim. Apple'ın isteğiyle olduğu tahmin edilen duruma göre, BİM kampanyayla ilgili tüm detayları sadece fiziksel olarak satış yapılacak mağazalarındaki afişlerle yapıyor.