Geçtiğimiz günlerde Apple'ın son iPhone modeli olan iPhone X cihazını indirimli fiyattan satışa sunan BİM, bu defa Samsung Galaxy Note 8 ile karşımıza çıkıyor. Peki Samsung Galaxy Note 8 ne zaman BİM'e gelecek? Samsung Galaxy Note 8 BİM fiyatı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

SAMSUNG GALAXY NOTE 8 BİM'E GELİYOR

Şimdiye kadar birçok teknolojik cihazı ve akıllı telefonları uygun fiyattan satarak müşterisiyle buluşan BİM, son olarak Apple'ın gözdesi iPhone X cihazını satışa sunmuş ve büyük ses getirmişti.

BİM, şimdi ise Samsung Galaxy Note 8 cihazının satışı için harekete geçti ve 23 Mart 2018 Cuma haftalık kampanya gününde mağazalarda satışa sunulacağı bildirildi. 3299 TL fiyat biçilen Samsung Galaxy Note 8’in 2 yıl garantili olması bekleniyor. Hızlı şarj cihazının ayrıca 55.90 TL’ye satılması telefonun Samsung Türkiye değil, ithalatçi garantili olacağına dair ipucu veriyor.

SAMSUNG GALAXY NOTE 8 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 6,3 inç Super AMOLED, kavisli, Sonsuz Ekran

- QuadHD 2.960x1.440 piksel, 521 ppi piksel yoğunluğu

- Exynos 8895 işlemci, 64 bit 10 nm sekiz çekirdekli (2.3GHZ dört çekirdekli +1.7Ghz dört çekirdekili)

- 6 GB bellek

- 64 GB dahili depolama, microSD yuvası (azamî 256 GB)

- 12 MP arka çift kamera

- 8 MP ön kamera

- 3.300 mAh kapasiteli pil

- USB-C bağlantı yuvası, 3,5 mm ses jakı

- Android 7.0 Nougat işletim sistemi

- IP68 suya, toza dayanıklılık sertifikası

- S Pen desteği

- 162,5x74,8x8,6 mm

- Gelişmiş iris tarayıcı

- Bixby sesli asistan

- Hızlı şarj, kablosuz şarj desteği

New York'ta gerçekleştirilen etkinlikte, akıllı telefon piyasasının heyecanla beklediği Galaxy Note 8 tanıtıldı. Üç farklı renk seçeneğiyle kullanıcılara sunulan Samsung Galaxy Note 8, özellikleriyle de dikkat çekmeyi başardı.

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note 8, tıpkı iPhone'daki iMessage gibi Live Message özelliğini barındırıyor. Aynı zamanda cihazda şimdiye kadar her modelde yer alan SD Kart girişi de bulunuyor.

Kablosuz şarj özelliğiyle kullanıcılarla buluşan Samsung Galaxy Note 8, kablosuz şarj teknolojisinin kullanımının artmasında büyük rol oynuyor. Ancak kablosuz şarj aparatının pahalı olması, kullanıcıların bu özelliği tercih etmemesi anlamına da gelebilir.

10nm yapıda olan işlemci ve 6 GB RAM'e sahip olan Galaxy Note 8, 6,3 inçlik Quad HD+ ekranıyla 3.560 x 1.440 piksel çözünürlük sunuyor.

Tasarım olarak bakıldığında da kullanıcılar için oldukça rahat bir deneyim sunan Galaxy Note 8, Galaxy S8 cihazında olduğu gibi çerçevesiz ekranla geldi. Böylece ön yüzün tamamı baştan sona kadar ekran olacak ve kullanıcılara yeni bir deneyim sunuyor.

Gece siyahı, orkide grisi ve altın sarısı renk seçenekleriyle kullanıcılarla buluşacak olan Samsung Galaxy Note 8, Samsung Dex ile masasüstü bilgisayar deneyimi için destek veriyor.