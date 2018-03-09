Market zinciri BİM’in Finans Direktörü (CFO) ve İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu, bu yıl 750 milyon TL yatırım yapmayı planladıklarını belirterek, “Bu yıl 730 yeni mağaza açacağız. Açılacak mağazaların 600’ü Türkiye’de, 60’ı Fas’ta, 40’ı Mısır’da olacak. 30 adet de FİLE mağazası açacağız. Yurtiçinde hedeflediğimiz ilave net istihdam sayısı 4 bin” dedi. BİM’in 2017 sonuçları ve 2018 hedeflerinin paylaşıldığı toplantıda konuşan Dortluoğlu, Türkiye’nin en büyük perakende şirketi olduklarını kaydederek, geçen yıl 2016’ya göre satışlarını yüzde 23.5 artırarak 24.8 milyar TL’ye yükselttiklerini aktardı. Şirketin net kârının 2017’de bir önceki yıla göre yüzde 29 artışla 863 milyon liraya ulaştığını dile getiren Dortluoğlu, 2018’de ciroda yüzde 20 artış hedeflediklerini söyledi.

‘MISIR’DA BOYKOT YOK’

Toplantıda, İran pazarına girme projelerini şimdilik askıya aldıklarını hatırlatan BİM İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Başkanı Galip Aykaç ise Mısır’da sosyal medya üzerinden yapılan Türk ürünlerinin boykot edilmesine yönelik çağrıyla ilgili şunları söyledi: “Mısır’da söylenilenlerin aksine Türk ürünlerine talep var. İki ay önce Mısır’da bir mağazamızın açılışında müşterilerden biri benim yönetici olduğumu anlayınca yakamı tutarak ve ürünlerin isimlerini sayarak ‘Bunları neden getirmiyorsunuz’ dedi. Mısır halkı bizi seviyor, onlar bizden memnun. Öyle bir boykot yok... Mısır’a buradan giden ürünlerle ilgili gümrük işlemlerinde ilgili sorun var; ürün götürmekte zorlanıyoruz.”

BİM İcra Kurulu Üyeleri Galip Aykaç ve Haluk Dortluoğlu, 2017’de 24.8 milyar TL’ye ulaştıkları ciroda bu yıl yüzde 20’lik büyüme hedeflediklerini belirtti.

42 BİN ÇALIŞANININ YÜZDE 39’U KADIN

Gazete Habertürk'ün haberine göre BİM İcra Kurulu Üyesi Dortluoğlu, 2017 sonu itibarıyla BİM’in toplam mağaza sayısının 6 bin 765’e ulaştığını belirterek, bunların 647’sinin Fas ve Mısır’da bulunduğunu, 44’ünün ise farklı bir konseptle açılan FİLE mağazalarından oluştuğunu anlattı. Geçen yıl 4 bin kişiye yeni iş olanağı sağlayarak toplam istihdamlarını 41 bin 993’e çıkaran BİM’in en çok kadın istihdam eden şirket olduğunu vurgulayan Dortluoğlu, BİM’de çalışanların yüzde 39’unun kadın olduğunu bildirdi. 2017’de BİM mağazalarından günde 4.1 milyon, yıl genelinde 1.5 milyar kez alışveriş yapıldığını belirten Dortluoğlu, “Geçen yıl özel markalı ürün sayımızı 550’ye çıkardık. Toplam ciromuzun yüzde 67.5’i özel markalı ürünlerimizden geliyor. Şu anda seçilmiş mağazalarımızda sebze, meyve ve unlu mamul satışı konusunda pilot çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

BİM’in 2015’te hayata geçirdiği FİLE mağazalarının sayısı 44’e ulaştı.

1500 iPHONE X SATACAK

Galip Aykaç, bir soru üzerine toplam 1500 adet iPhone X satacaklarını ifade ederek, “5 bölgenin mağazalarında satacağız. Yeterince temin edilmeyince böyle olabiliyor” dedi. BİM’de bugün (9 Mart Cuma) yapılacak olan iPhone X kampanyasıyla ilgili olarak Aykaç, “Tuzla, Maltepe, Pendik, Sultanbeyli, Gaziantep, Diyarbakır ve Sivas’taki mağazalarımızda satacağız” diye konuştu.