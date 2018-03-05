Kurulduğu 2006 yılından bu yana vatandaşların her türlü görüş, öneri, talep ve şikâyetlerini kabul eden Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER), 12 yılda toplam 12.5 milyon başvuru yapıldı. Başvurular, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından zirve yaptı.
BİMER, 2006’da yayımlanan bir Başbakanlık genelgesi ile yürürlüğe girdi. Halkla ilişkiler uygulaması olarak hayata geçirilen BİMER, kamu ile vatandaşlar arasındaki iletişim kanallarını açık tutmayı amaçlıyor.
BİMER; internet üzerinden, telefonla, yazılı veya şahsen başvuru kabul ediyor. Vatandaşlar, talep, şikâyet, ihbar, görüş ve önerilerini BİMER aracılığıyla devlete iletiyor. BİMER, 2006’dan 2017 sonuna kadar toplam 12 milyon 498 bin 880 başvuru kabul etti. 2017 yılında başvurular ilk kez 2 milyonu geçti.
Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre; 2016’da 1 milyon 729 bin 952 olan başvuru sayısı 2017’de 2 milyon 16 bin 20 oldu. 15 Temmuz darbe girişimi, BİMER’e yapılan başvuruları da ciddi oranda etkiledi.
Darbe girişiminin ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmiş ve bu kapsamda kanun hükmünde kararnameler (KHK) çıkarılmıştı. KHK’lar ile kamudan çok sayıda memurun ilişiği kesildi, özel sektörden de kapatılan kurum, kuruluş, şirket, vakıf ve derneklerde çalışan kişiler işsiz kaldı. Mağdur olduklarını iddia eden bu vatandaşlar, Başbakanlık Merkez Bina’ya giderek BİMER’e başvuruda bulunmuştu.
2017’de BİMER’e yapılan 2 milyonun üzerinde başvurunun 1 milyon 114 bin 123’ü kamu ve özel sektör çalışanları ile ilgili oldu.
2016’da bu rakam, 883 bin 670 idi. Bu başvuruların önemli bir bölümünün darbe girişimi sonrası kamu ve özel sektörde yaşanan süreçle ilgili olduğu öğrenildi
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