İHA'da yer alan habere göre; Ekonomi Bakanlığının "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Hakkında Karar" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye’de üretimi bulunmayan bin 882 adet ham maddede gümrük vergileri sıfırlandı. Bazı özel tanımlı kimyasal, tekstil, demir-çelik, elektrik-elektronik ürünlerinin yer aldığı söz konusu karar ile sanayicilerin düşük maliyetli hammadde temin edebilmesine imkan tanınarak uluslararası alanda rekabetçiliklerinin artırılması hedefleniyor.

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