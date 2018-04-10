2 milyonun üzerinde takipçisiyle Twitter'de Suudilerin Julian Assange'ı olarak nam salan Mujtahid, yakın zamanda konuyla ilgili bir kaynaktan edindiği bilgiyi Twitter üzerinden paylaşarak veliaht Prens'in üç ay içinde taht için hazırlanabileceğini öne sürdü.

Arapça olarak atılan twette "Muhammed bin Selman'a yakın çevreler onun Trump ve Jared Kushner ile işbirliği yaparak Kral Selman'ı yerine geçmek üzere 4 Temmuz'da tahttan indirebileceğini açığa vurdu" yazıldı.

Muhjtahid aynı zamanda ismi açıklanmayan kaynağın Veliaht Prens'in tarih olarak neden 4 Temmuz'u seçtiğine açıklık getirmediğini de belirtti.

2015 yılında BBC, Mujtahid'e ulaşmayı başardı. Kendisi kraliyet ailesinin içinden, istihbarat, askeriye ve din otoriteleri çevresinden kaynakları olduğunu adaletsizlik, yolsuzluk ve ikiyüzlülüğü açığa vurmayı misyon edindiğini ifade etti. Kendisine o dönem yöneltilen "korkmuyor musunuz?" sorusuna ise kraliyet ailesinin kendisini tanıdığından emin olduğunu ve bir skandalın patlak vermesinden korktukları için kimliğini açığa vurmadıklarını dile getirmişti.

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