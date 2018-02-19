Bina sayısı azaldı, yüzölçümü arttı

TÜİK verilerine göre, 2017 yılında bir önceki yıla göre, belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerine bağlı bina sayısı yüzde 1.7 azalırken, yüzölçümü yüzde 6.6, değeri yüzde 28.2, daire sayısı yüzde 8.9 arttı.
Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, yapı kullanma izin belgesi verilen binaların 2017 yılı Ocak-Aralık ayları toplamında;
Yapıların toplam yüzölçümü 161.1 milyon metrekare iken; bunun 94.2 milyon metrekaresi konut, 35.7 milyon metrekaresi konut dışı ve 31.2 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.
Kullanma amacına göre 121.3 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 8.4 milyon metrekare ile toptan ve perakende ticaret binaları izledi.
Yapı sahipliğine göre, özel sektör 138.9 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 18 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 4.2 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 820 bin 526 dairenin 756 bin 207'si özel sektör, 45 bin 633´ü devlet sektörü ve 18 bin 686'sı yapı kooperatifleri tarafından alındı.
Yapıların toplam yüzölçümüne göre 28,2 milyon metrekare ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 16.1 milyon metrekare ile Ankara, 8.9 milyon metrekare ile İzmir izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Şırnak, Hakkari ve Ardahan oldu.
Daire sayılarına göre, İstanbul ili 160 bin 471 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 67 bin 275 adet ile Ankara ve 49 bin 844 adet ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Şırnak, Hakkari ve Bitlis oldu.
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