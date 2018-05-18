Binacional - Deportivo Municipal düellosu

Peru Premier Lig Apertura maçında Binacional ile Deportivo Municipal, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. Binacional, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Deportivo Municipal son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 279. İddaa'da Binacional kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Deportivo Municipal kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Binacional önceki hafta Academia Cantolao mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Deportivo Municipal ise Melgar maçında 2-0 yenildi.