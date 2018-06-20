Binali Yıldırım: 35 yatırımın 9’u bitti diğerleri de sürüyor

Başbakan Binali Yıldırım, Bayraklı Sevgi Yolu’nda mini bir miting düzenledi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İzmir’e güvendiğini belirten Yıldırım, “Dünyada devam eden 10 büyük projenin 6 tanesini Türkiye yaptı. Bunlardan 2’si İzmir’e ait. Biri İzmir-İstanbul Otoyolu, diğeri de İzmir-Ankara hızlı treni. Önümüzdeki sene otoyol açılıyor” dedi.
HT Egeli'de yer alan habere göre, 15 yıldır ülkeye hizmet etmek için gece gündüz demeden koşturduklarını ve hayata geçirdikleri projeleri anlatan Yıldırım, “İzmir’i her bakımdan kalkındırmak için 16 yılda 66 katrilyon yatırım yaptık. 35 İzmir 35 Proje de tüm hızıyla devam ediyor. 9 tanesini bitirdik, 17 tanesine başladık, diğerlerinin de hazırlık çalışmaları devam ediyor” dedi.
STADI ENGELLİYOR
İZBAN ve Adnan Menderes Havalimanı hizmetlerini de anlatan Yıldırım, İzmir’e ikinci havalimanı olarak kazandırdıkları Alaçatı Havalimanı’nın ihalesini yaptıklarını söyledi. Yatırımları anlatmaya devam eden Yıldırım, “Sabuncubeli Tüneli’ni açtık, 400 yıllık hayal gerçek oldu. Paralı olacak diyorlardı, paralı mıydı, bedava bedava. Üretim ve ihracatın merkezi Ege, bu tünellerle beraber İstanbul’a, Bursa’ya Avrupa’ya bağlanıyor. Belediye başkanı merak ediyormuş maliyetini. 536 milyon, senin sahile yaptığın tramvayın yarısının bedeli kadar” dedi. İzmir’e 16 yılda 17 bin 600 konut yaptıklarını belirten Binali Yıldırım, “Gördes Barajı ile İzmir’in içme suyu problemini çözdük. Efes’e de deniz geliyor. Antik Liman inşaatına başladık. İzmir’de 10 sanayi bölgesini 13’e çıkardık. Bu sanayi sitelerinde 90 bin 240 kardeşimiz ekmek yiyor. Hali hazırda 7 organize sanayi projesi de yapımı devam ediyor. Bunlar bittiğinde çalışan sayısı 150 bin daha artacak” dedi. İzmir demek kültür demek, İzmir demek turizm demek. 2002’de 23 tane mavi bayraklı plaj varken, bugün 51 mavi bayraklı plaj var. İzmir’in stadyumları da yapılıyor. Karşıyaka, stadınızı belediye engelliyor haberiniz olsun. İhalesini yaptık ancak bir türlü yapamıyoruz. Onun için siz 24 Haziran’da gereğini yaparsanız, inşallah Atatürk’ün kurduğu kulübün stadyumunu da yapmış olacağız” ifadelerini kullandı.
"İNCE ELEYİP BİZİ SEÇERLER"
Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili konuşan Binali Yıldırım, “İzmir ‘İnce eler, sık dokur, İnce’yi eler Erdoğan’ı seçer. Hiç merak etmeyin. Bizi bölemeyecekler, kardeşliğimizi yok edemeyecekler. Kandil’den, Pensilvanya’dan emir alarak bu ülkeye kast edenlere karşı İzmir, Türkiye tek yürek tek bilek olur” diye konuştu.
BİTEN YATIRIMLAR
1) Konak Tüneli
2) Kuzey Otoyolu
3) Egeray-İZBAN
4) Kemalpaşa, Turgutlu, KirazÖdemiş demiryolları
5) Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Terminali
6) E-ticaret Üssü
7) Engelsiz Yaşam
8) Sabuncubeli Tüneli
9) Balıkçı barınakları
DEVAM EDENLER
10) İZKARAY
11) İzmir-İstanbul otoyolu
12) İzmir-Ankara otoyolu
13) İzmir-Antalya otoyolu
14) İzmir-Ankara Hızlı Tren
15) İzmir metroları-Hafif Raylı Sistem Halkapınar-Otogar
16) Körfez Dönüşüm Projesi 1
7) Kuzey Ege Limanı
18) Kruvaziyer limanı
19) Yat limanları
20) Agora ve kent merkezi yenileme
21) Tarım ve hayvancılık sanayi işletmeleri
22) Kemalpaşa Lojistik Merkezi
23) Şehir yenileme projesi
24) Tıpkent
25) Dijital tarih kütüphanesi
26) Futbol stadları
HAZIRLANANLAR
27) Dijital Arşiv Kent
28) Bilişim ve ARGE şehri
29) Bilişim destekli yaşam
30) Öğrenci Yaşam Merkezi
31) Deniz Ürünleri Borsası
32) Efes Antik Limanı
33) İzmir-Çeşme Deniz Otoyolu
34) Vecihi Hürkuş Havalimanı
35) İzmir-İstanbul Hızlı Tren
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