Binali Yıldırım: "Şaşa debdebe bitiyor, dükkanı kapattık"

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle;
Bugün esnaflarla ilgili yeni bir kararı vatandaşlarımızla paylaşacağız. Bir ülke büyüyecekse bu ancak ve ancak bütün toplum kesimlerinin birlikte hareket etmesi ile birlikte çalışması ile mümkündür. Burada esnafımızla ilgili özel bir paragraf açmak istiyorum. Biz esnafımızı büyüyen, güçlü Türkiye'nin bel kemiği olarak görüyoruz. 2002 yılında 1 yıl boyunca bütün esnafa verilen kredi miktarıd 153 milyon lira. Bugün 22 milyara çıkmış. 2002'den bu yana 1.5 milyon esnaf ve zanaatkar 70 milyar lira kredi kullandı. Esnafa açtığımız kredi bu yıl 9 milyarı geçti. Esnaflar üretiyor, istihdam sağlıyor. Unutulan sanatları yaşatıyor. Bu yüksek faiz sürekli olacak bir şey değil. Önemli olan faizlerin makul bir seviyeye gelmesi ve artık esnafa faiz farkı desteğine ihtiyaç kalmaması. Türkiye'nin büyümesi için buna ihtiyaç var.
Faiz meselesinin Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik şartlarla orantılı olmadığını söylüyoruz.
İŞLETME KREDİSİ SINIRI 200 BİN TL
Büyüme yüzde 5'in üzerinde seyrediyorken, küresel ve yerel yatırımlar artıyorken faizlerin yüksette seyretmesinin ekonomi kurallarıyla izahı mümkün değildir. Bu konu da hükümetimizin 1. derecede öncelikli maddeler arasında yerini almıştır. Bugün 450 bin esnafımız ucuz krediden kullanma imkanına sahip. Kredi sınırı ne? 2002'de 5 bin lira. Şimdi 150 bin lira oldu.
900 kooperatifimiz kredi alabiliyor. Esnaf ve sanatkarlarımızın kullanacağı işletme kredisi sınırı 150 binden 200 bine çıkarılıyor. Esnafımız işyerini satın almak isterse 500 bin lira krediyi 10 yıl vade ile alabilecek.
ŞAŞA DEBDEBE BİTİYOR ARTIK
Bu sene tasarruf yapacağız, 2018 yılı tasarruf yılı. Ama tasarrufa biz önce kamudan başlayacağız. Yeni araç alımı yok, kapattık dükkanı. Hiçbir şekilde güvenlik ve acil konular dışında devlete, belediyelere, oraya buraya yeni araç alımı yok. Yüksek silindir hacimli araç kullanımına sınırlama getiriyoruz. Daha birçok tasarruf tedbirini hayata geçireceğiz, önce kendimizden başlayacağız. Önce çuvaldızı kendimize batıralım ki iğneyi de vatandaşa yönelttiğimizde o da makul görsün. 'Ya bunlar önce kendinden başlıyor, onun için bu fedakarlığa biz de katkı verelim.' Şaşaa, debdebe bitiyor artık. Herkes normal şartlarda işine gücüne bakacak, vatandaşın işleri ile daha fazla meşgul olacak.
OTELLERİN KİRA SÜRESİ 49 YIL
"Rahmetli Özal döneminde başladı bu iş. Sahillerde üst kullanım hakkı ile 49 yıllığına verildi. O günden bugüne zaman geçti, süre azaldı. Bu sefer, 'acaba bu süre dolunca biz ne yapacağız, elimizden mi alacaklar, devam edecek miyiz?' Bilmiyorlar, dolayısıyla yatırım yapmıyorlar, hiçbir şey yapmıyorlar, böyle bekliyorlar. Bu da bizim turizmimize, ekonomimize zarar veriyor. Bu belirsizliği de ortadan kaldırmak için tesislerin kira süresini tekrar 49 yıl artırıyoruz. Yani başa alıyoruz, 49 yıla tekrar çıkarıyoruz.
Bununla da yetinmiyoruz, burada isteyen olursa parasını verip bunları alabilecek. 'Ben kira olarak uzatmıyorum, satın almak istiyorum' derse alabilecek.
Cep telefonu görüşmesinde yüzde 25 olan vergiyi yüzde 7,5'a düşürüyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Ev telefonunda görüşmenin vergisi de yüzde 15, bunu da yüzde 7,5'a düşürüyoruz. Telefon şirketleri, vergiler düşmesine rağmen eğer düşürmezse biz de onları düşürürüz. Öyle yağma yok, biz düşüreceğiz, onlar düşürmeyecek. Düşüyorsak da beraber kalkıyorsak da beraber."
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Misafir 41 dakika önceGeç bunları, inandırıcılığınız kalmadı artık00
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Misafir 8 saat önceşaşaa ve debdebe vardı bizde diyor00
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Misafir 16 saat önceHic bir sekilde alim yok,kiralamaya devammi peki30