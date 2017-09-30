Başbakan Yıldırım: Irak ve İran ile koordinasyon içinde çalışıyoruz

Başbakan Binali Yıldırım, Hasan Gemici Spor Salonu'nda AK Parti İzmit 4. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Yıldırım, burada bir konuşma yapıyor:
"BU TEŞKİLAT 15 YILDA 12 SEÇİMDEN YÜZÜNÜN AKIYLA ÇIKTI"
Geçtiğimiz 15 yılda AK parti'nin milletle beraber diriliş ve yükseliş destanını anlayamayanlar var. Bunlar kurucu genel başkanımızı, cumhurbaşkanımızı daha yolun başında yasaklı hale getirmediler mi? Ama millet bunlara gereken dersi verdi. Bu teşkilat 15 yılda, 12 seçimde yüzünün akıyla çıktı.
Yasaklamaya çalıştılar, olmadı. Partiyi kapatmaya çalıştılar, olmadı. Cumhurbaşkanlığı seçimini engellemeye çalıştılar, olmadı. Bu defa 15 Temmuz'da Pensilvanya'dan yönetilen küresel terör örgütünü devreye sokmaya çalıştılar. Recep Tayyip Erdoğan, Hükümetiyle, milletiyle dersini verdi. Halkın gücü tankın gücünü yendi. O gece liderinin etrafında 80 milyon tek ses oldu.
"BU MİLLET EŞKIYA SÜRÜSÜNE GEÇİT VERMEYECEK"
Başarılı operasyonlarla yıllardan beri milletimizin canını yakan bu bölücü, alçak terör örgütünün de kökünü kazıyacağız. Bugünlerde tükenen insan kaynakları yüzünden iyice saldırganlıklarını artırarak masum insanların canını alıyorlar. Ama vatanı için 15 Temmuz'da tanklara, uçaklara meydan okuyan bu millet bu eşkıya sürüsüne geçit vermeyecek.
"PENSİLVANYA'DAKİ ELEBAŞLARI DA KURTARAMAYACAK"
FETÖ'cüler mahkemelerde tiyatro oynuyorlar. Sanki bu darbeyi başkaları yapmış gibi ret ve inkar anlayışı ile alay eder gibi bir tutum içindeler. Mahkemelerde alay etmenin onlara hiçbir faydası yok. Onları ağababası, Pensilvanya'daki elebaşı da kurtaramaz. Bu hainler tamamen yok oluncaya kadar, FETÖ'süyle, PKK'sıyla, DEAŞ'ıyla mücadelemiz sürecek.
"BÖLGEDE TÜRKİYE'YE RAĞMEN OPERASYON YAPILMAZ"
Kuzey Irak'ta bazı gelişmeler var. Burada bir referandum oldu. Bir inatla, siyasi ikbal adına ateşle oynayan IKBY, bundan sonraki olacak olayların yegane sorumlusudur. Bizim Kürt kardeşlerimizle, Arap kardeşlerimizle bir sorunumuz yok. Bunların geleceğini karartan, ihtirasları uğruna bu bölgede yaşayan insanları maceraya sürükleyen siyasetçilerle işimiz var. Türkiye'nin güney sınırlarında bir yapay devlet oluşturma çabası Türkiye'nin bir milli güvenlik meselesidir. Bölgeye yönelik bütün ilişkilerimiz bundan sonra Irak merkezi yönetimiyle yürütülecektir. Irak, İran ve Türkiye olarak bölgede oynanan oyunları akamete uğratmak için koordinasyon içinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız da İran'a gidecek. Bu bölgede Türkiye'ye rağmen bir operasyon yapmak mümkün değildir. Nasıl Fırat Kalkanı'nda gereken cevabı verdiyse şartlar ve zemin oluştuğunda aynı cevabı verecektir.
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