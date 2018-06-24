Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Bingöl 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Bingöl 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları da gelmeye başladı... İl genelinde yüzde 79.63 seçime katılım oranı sağlanırken saat 20:12 itibarıyla açılan sandık sayısı ise yüzde 78.4 … Bingöl 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 72.029 oyla yüzde 68.30 - Selahattin Demirtaş: 22.488 oyla yüzde 21.32 - Muharrem İnce: 7.823 oyla yüzde 7.42 - Meral Akşener: 1.883 oyla yüzde 1.79 - Temel Karamollaoğlu: 1.031 oyla yüzde 0.98 - Doğu Perinçek: 211 oyla yüzde 0.20 aldı.



Bingöl 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 72.029 oyla yüzde 68.30Selahattin Demirtaş: 22.488 oyla yüzde 21.32Muharrem İnce: 7.823 oyla yüzde 7.42Meral Akşener: 1.883 oyla yüzde 1.79Temel Karamollaoğlu: 1.031 oyla yüzde 0.98Doğu Perinçek: 211 oyla yüzde 0.20

Milletvekili genel seçime yüzde 80.38 oranında katılımın sağlandığı Bingöl il genelinde sandıklar saat 20:12 itibarıyla yüzde 68 oranında açıldı. 2018 Bingöl milletvekili seçim sonuçları şöyle: Cumhur İttifakı: 56.314 oyla yüzde 61.89 - Millet İttifakı: 6.426 oyla yüzde 7.07 oranında oy aldı. Öte yandan 2018 Bingöl milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti: 50.844 oyla yüzde 55.88 - HDP: 22.677 oyla yüzde 24.92 - MHP: 5.470 oyla yüzde 6.01 - İYİ Parti: 3.435 oyla yüzde 3.78 - CHP: 1.972 oyla yüzde 2.17 - SP: 1.019 oyla yüzde 1.12 oy aldı.



Saat 20:12 itibarıyla 2018 Bingöl milletvekili seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 56.314 oyla yüzde 61.89Millet İttifakı: 6.426 oyla yüzde 7.07AK Parti: 50.844 oyla yüzde 55.88HDP: 22.677 oyla yüzde 24.92MHP: 5.470 oyla yüzde 6.01İYİ Parti: 3.435 oyla yüzde 3.78CHP: 1.972 oyla yüzde 2.17SP: 1.019 oyla yüzde 1.1216 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…