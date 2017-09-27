Bingöl'de 1. Ulusal Kadın Girişimciliği Kongresi düzenlendi

Bingöl'de düzenlenen 1. Ulusal Kadın Girişimciliği Kongresi Bingöl Üniversitesi Kongre Salonunda başladı.Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk kadın girişimcilik kongresine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'da katıldı.

Kadın girişimcilere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Biz kadınlarımızın gelişimi noktasında hangi fırsatları sunarsak ve destekleri verirsek, daha ilerilere taşırız diye gerçekten kafa yoruyoruz. Sizden gelecek her türlü öneriye de hükümet olarak açık olduğumuzu ifade ediyorum. Bunu söylerken Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız vermiş olduğu destek ile bunu size ifade ediyoruz. Kadınlarımız ürettikleri artı değerler ile tarih boyunca vermiş oldukları destekler açık. Kadınlarımızın fikirlerinin değer bulması ve hayata geçmesi noktasında baktığımız zaman Türkiye gelişmiş ülkelere göre çokta geride değil. Türkiye ekonomisine katkılarına baktığımızda bunu rahatlıkla görebiliyoruz" şeklinde dile getirdi.

BAKAN TÜFENKCİ KADINLARIN YÖNETTİĞİ ŞİRKETLERİN DAHA BAŞARILI OLDUĞUNU RAKAMLARLA ANLATTI

Kadınların yüzde 8.1 oranında iş gücüne katkı sağladığını vurgulayan Bakan Tüfenkci, "Ülkemizde 1 milyon 889 bin 277 ticari şirket ve işletme bulunmaktadır. Bunlardan 530 bin 265''inde kadınlarımız ortak olarak yer almaktadır. 500 bin 919 şirketinde kadınlar tarafından yönetildiğini görüyoruz. Yine ülkemizde faaliyette bulunan 35 bin 349 adet tek ortaklı anonim şirketin 4 bin 66'sı kadın girişimcilere aittir. Kadın girişimci tarafından kurulmuş anonim şirketlere sahibiz. Tek ortaklı limitet şirketlerin sahibi 228 bindir. Bunların 31 bin 126'sı kadınlara aittir ve onlar tarafından işletilmektedir. Kadınlarımızın yüzde 14 'ü tamamı ile kendi kurdukları şirketleri yöneticileri ve kurucuları olarak ticari hayatta yer alıyor" diye konuştu.

"TOPLUMSAL YAPIMIZDA KADINLAR ASLINDA HEP ÖNDE OLDU"

Hükümet olarak kadınlara dair olan meseleleri aslında bir demokrasi meselesi olarak gördüklerini aktaran Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ise , "İleri demokrasi kararımız çerçevesinde de kadın haklarını, kadınlarımızın sosyo-ekomomik katılımlarını en geniş manada hayata geçirilmesinin mücadelesini veriyoruz. Kadın erkek eşitliğinin sağlamanın yolu, aslında kadınlar ve erkekler arasında tüm yaşam alanlarını ikiye bölmekten asla geçmiyor. Aslında kadınlar ve erkeklerin bu yaşam alanlarını ortak bir şekilde kullanmasından geçiyor. Hükümet olarak biz bu anlayışla son 15 yılda devrim niteliğinde nice gelişmelere öncülük ettik. Toplumsal yapımızda kadınlar aslında hep önde oldular. Erkeklerle bir çok alanda omuz omuza mücadele ettiler. Destanlarımızda, türkülerimizde kadınların kutsallığı ve kahramanlığı hep vurgulandı. Çanakkale'de en öndeydiler ve en son olarak ta 15 Temmuz'da gördük ki kadınlarımız üzerilerine bir yük düştüğünde en önde erkeklerle omuz omuza mücadelemizde bayrağımızı dalgalandırdı" diye ifade etti.