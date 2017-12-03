Bingöl'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 terörist öldürüldü, 1 terörist yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Çatak köyünde başlatılan operasyon kapsamında biri sağ 5 erkek terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonda, 2 M-16 tüfeği, 3 kalaşnikof, dizüstü bilgisayar ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.