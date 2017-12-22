Bingöl'de 9'u polis 1'i sivil 10 kişiyi şehit eden, biri sözde üst düzey 6 teröristi etkisiz hale getiren timler Mehter Marşı'yla karşılandı.

İHA'nın haberine göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler, teröristlerin kış üslenmelerini engellemek amcasıyla 19 Aralık günü Genç ilçesi Gerçekli köyü bölgesinde operasyon yaptı. Operasyonda 1'i sağ 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, PKK/KCK'nın sözde Diyarbakır üst sorumluları arasında yer alan 'Alişer' kod adlı Mehmet Korkmaz olduğu tespit edildi.

OPERASYONDAN DÖNEN TİMLER MEHTER MARŞI İLE KARŞILANDI

6 teröristin etkisiz hale getirilmesinde yer alan timler birliklerine döndü. Timleri komutanları ve silah arkadaşları Mehter Marşı ile karşıladı.

Bingöl Valiliği, 6 teröristin 5 Eylül 2014 tarihinde Genç ilçesi Gerçekli köyü bölgesinde 1 sivil vatandaşın öldürülmesi, 2 Ağustos 2016 tarihinde Bingöl merkezde 7 polis memurunun şehit edilmesi ve yine 23 Ekim 2016 tarihinde Genç ilçe merkezinde kamu binaları ile kaymakamlık lojmanına saldırı sonucu 2 polis memurunun şehit edilmesi ve bir çok olaya karışan grup olduğunu açıklamıştı.