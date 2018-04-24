Adıyaman'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Adıyaman Samsat olarak 5.1 olarak belirlenen depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitü ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak belirledi. Çevre illerde artçı depremler hissediliyor. Bingöl'de son iki saatte iki deprem meydana geldi. İşte Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitü tarafından yayınlanan Bilgöl'deki son deprem verileri...

BİNGÖL'DEKİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2018.04.24 10:08:41 39.4140 40.3637 3.1 -.- 2.8 -.- GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL) 2018.04.24 09:27:51 39.3728 40.3758 0.0 -.- 1.8 -.- KIGI (BINGOL)

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