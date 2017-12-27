Genç ilçesi Selvi köyü kırsalında bir grup teröristin bulunduğu bilgisi üzerine güvenlik güçleri söz konusu bölgede operasyon başlattı. Gözertepe mevkisinde sıcak temas sağlanırken, çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi. Olayda iki güvenlik korucusu hafif şekilde yaralandı.

Yaralı korucular helikopterle götürüldüğü Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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