Bingöl'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssü Bingöl'ün Genç ilçesi Geyikdere köyü olarak açıkladığı deprem saat 11.46'da gerçekleşti.

Deprem, yerin 5 kilometre altında meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi ise depremin büyüklüğünü 2.8 olarak açıkladı.