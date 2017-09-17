Bingöl'de terör örgütü PKK'ya ait silah ve cephane ele geçirildi

Bingöl'de jandarma ekiplerince bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla "Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz-85' operasyonu başlatıldı.



Dün başlatılan operasyonla ilgili Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Operasyonda; 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği ve dürbünü, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Baretta marka tabanca, 1 adet RPG-7 roketsavar silahı, 4 adet RPG-7 roketsavar silah mühimmatı, 20 adet uçaksavar mühimmatı, 2 adet el bombası, 1 adet Glock marka tabanca şarjörü, 3 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet büyük telsiz, 1 adet küçük telsiz, 1 adet gece görüş dürbünü, 2 adet sırt çantası, muhtelif adet fünye, fitil, muhtelif miktarda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi."