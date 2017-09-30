Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir mahallede toprağı altından çıkan dumanlar tedirgin ederken,uzmanlar bölgenin geçmişte bataklık olduğunu, bitki kalıntılarının yandığını söyledi.

İHA'nın haberine göre, Bingöl'ün Solhan ilçesi Yeşilova mahallesinde yaklaşık bir dönümlük alanda toprağın altı 2 gün önce yanmaya başladı. Mahalle sakinleri arazi üstünde bulunan kuru otların yandığını düşünerek itfaiye ekiplerine haber verdi ancak ekiplerin olay yerine gelmesiyle ot yangını olmadığı anlaşıldı. Solhan Kaymakamlığı ve Belediye ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. Bunun üzerine bölgeye üniversiteden uzman ekip gönderildi. Bingöl Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr. Vedat Avcı yaptığı incelemede bölgenin geçmişte bataklık olduğunu ve bitki kalıntılarının oksijenle teması sonrası yandığını söyledi.

Yangının henüz nasıl ortaya çıktığını anlamadıklarını belirten arazi sahibi Hüseyin Özer, " Biz mahalleli olarak tedirginlik yaşıyoruz. Bu alanda bu yıl birkaç yeni bina yapıldı. Bu olayın detaylı bir şekilde araştırılmasını talep ediyoruz. Neyin ne olduğunu çözemedik. Araştırmacıların incelme yapmasını, buradan geçen bir fay hattının olup olmadığını bize bildirmelerini istiyoruz çünkü burada yaşayan insanlar birkaç gündür tedirginlik yaşıyor" diye konuştu.

"BU ALAN BATAKLIK BİR SAHA"

Toprak yanmasının meydana geldiği alanda incelemelerde bulunan Bingöl Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr. Vedat Avcı," Burası bataklık bir saha, civarda yaşayan insanlardan da teyit ettik. Bataklık ortamlarda çürüyen bitkilerin kalıntısı üst tarafta bir örtü oluşturuyor bu örtü, havadaki oksijenle temas ettiğinde yanmaya başlıyor. Bu olaya da baktığımız zaman yüzeysel bir durum söz konusu çok derinlerde bir yanma söz konusu değil. Burada yanan esasında toprak değil, toprağın üst kısmında parçalanmış bitki artıkları" dedi.

İlk incelemelerinde herhangi bir fay hattının olmadığını söyleyen Avcı,"Gözlemlerimize göre burada herhangi bir gaz çıkısı veya bir toprak hareketi söz konusu değil. Bataklık bir alanda var olan çürümüş bir malzemenin havayla teması sonucu yanma meydana geliyor. Tahminlerime göre bu olayın çok uzun devam etmeyeceğidir" şeklinde konuştu.