Bingöl'deki baraj inşaatında derin yarıklar oluşturdu

Bingöl’ün Genç İlçesi’ne bağlı Çaytepe Köyü yakınlarında Cengiz Holding’in üstlendiği baraj ve demiryolu inşaatı çalışmaları sırasında patlatılan dinamitler nedeniyle derin çukur ve yarıklar oluştu. Diri fay hattı üzerinde olduğu raporlaştırılan bölgede eski heyelan kütlesinin aktif hale geldiği belirtildi.
‘BURASI HEYELAN VE DEPREM BÖLGESİ’
6 ay önce oluşan yarıklar Çaytepe Köyü ve Düşmalan Mezrası sakinlerinin büyük tedirginlik yaşamasına yol açtı. Bölgedeki yarıklar üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bingöl İl Müdürlüğü ekipleri ile Bingöl Üniversitesi öğretim üyeleri iki ayrı araştırma yaptı.
Gazete Habertürk'ten Mehmet Kayahan'ın haberine göre AFAD ekiplerinin hazırladığı raporda, bölgede baraj ve demiryolu hattının yapılmasıyla birlikte yarıkların oluştuğu kaydedildi. Başbakanlık, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme, Orman ve Su İşleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarına gönderilen raporda şu saptamalara yer verildi:
- Düşmalan Mezrası meskûn alanın hemen bitiminde yer alan ve doğu-kuzeydoğusunda bulunan yamaçların eski bir heyelan ve heyelan kütlesinin hemen güneyinden diri bir fayın geçtiği görülmektedir.
- Bu alanda, baraj inşaatında yapılan palyeler ve demiryolu inşaatı yapımı sırasında yapılan kazı, patlama, şevlendirme, topuktan malzeme alımı çalışmalarından dolayı eski bir heyelan kütlesi olan alan aktif hale gelmiştir. Bölgede risk oluşturmaya başladığı gözlemlenmiştir.
- Çaytepe Köyü, Düşmalan Mezrası’ndaki yapıların ilgili kurumlarca yapılan çalışmalar tamamlanıncaya kadar boşaltılması, Düşmalan ve Dik İstasyon mezralarının Bingöl Valiliği’mizce kontrol etütleri programında incelenmesi uygun görülmüştür.
Binlerce ağacın da kesildiği bölgede incelemelerde bulunan AFAD ekipleri, yarıkların inşaat çalışmalarından kaynaklandığını ve 2 mezrada 50 hanenin acilen boşaltılması gerektiğini rapor etti.
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