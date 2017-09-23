Bingöl’de çatışma: 1 terörist öldürüldü

Bingöl'de güvenlik güçleri,terör örgütü PKK'lı bir teröristi etkisiz hale getirdi.

İHA'nın haberine göre, merkeze bağlı Kuruca köyünde güvenlik güçleri sabaha karşı teröristlerle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada güvenlik güçleri bir teröristi ölü olarak ele geçirdi.

Bingöl Valiliği'de, merkez Kuruca Köyünde bölücü terör örgütü PKK karşı devam eden operasyonlar neticesinde bir teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bölgede operasyonun devam edildiği bildirildi.