Binlerce kişi Broadway'in en meşhur oyunlarından Hamilton'ı porno sitesinde izledi

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ABD'nin 'kurucu babalarından' biri olarak tanımlanan Alexander Hamilton'ın hayat hikayesini anlatan ve rap müziğin de yer aldığı 'Hamilton' son zamanlarda Broadway'in en çok beğenilen şovlarından biri.

Lin-Manuel Miranda'nın yazdığı oyun, sadece Noel'den önceki hafta 3,8 milyon dolarlık bir hasılat elde etti.

Sahnelenmeye başladığından beri dünya çapında büyük bir olaya dönüşen Hamilton'a bilet bulmak ise hiç kolay değil.

Ticketmaster internet sitesine baktığınızda Temmuz ayından önce Hamilton'a bilet bulmanın mümkün olmadığını görüyorsunuz.

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Ancak sosyal medya kullanıcılarının son zamanlarda yaptığı tespite bakarsanız Hamilton'ı izlemenin artık başka bir yolu daha var.

Hamilton'ın internetin en geniş porno arşivlerinden birine sahip olan PornHub internet sitesine yüklendiği keşfedildi.

Oyun tasarımcısı Elizabeth Sampat'ın Twitter'dan yazdığı bu tespit binlerce kez paylaşıldı.

https://twitter.com/twoscooters/status/945702691459751937

75 dakikası porno sitesine yüklenen Hamilton videosu, bir akıllı telefon ile çekildiği için müzikali yaşamak için en iyi yöntem değil.

Videonun yayından kaldırılan ilk versiyonu 3.500 kez izlendi.

Daha sonra bu video porno sitesinden kaldırıldı. Ancak başka bir isimle tekrar yüklendikten sonra da 5.500 kez izlendi.

PornHub'a daha önce Star Wars, The Avengers, Geleceğe Dönüş ve Zootopia gibi filmler de yüklenmişti.

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