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Aynı zamanda dualarımızı ediyoruz. Bu sene sağlık ve huzur diliyorum" ifadelerini kullandı. Belgin Güney de "Birkaç kere geldim. Dileklerim kabul oldu. Her yer Allah'ın evi. Dua ederek çıktım, dua ederek geri döneceğim. Dilekler kabul olduğu için insanlar buraya geliyor" şeklinde konuştu.