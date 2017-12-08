‘Binlerce şirket kapısına kilit vuracak’

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre, Kösereisoğlu, “Sadece özel güvenlik sektöründe, en az 300 şirketin kapanma ihtimali var. Kamuya temizlik hizmeti veren diğer hizmet alanlarındaki şirketler de olumsuz etkilenecek” dedi.

Kamuda taşeronun tamamen sona ermeyeceğini öne süren Kösereisoğlu, bunun sebebini ise şöyle anlattı:

“Özel güvenlik şirketlerinde istihdam edilen personelin bir dizi yeterlilik şartı var. Belirli periyotlar ile yeterlilik sınavlarına tabi oluyorlar. Kamuya geçtiklerinde yeterlilik şartlarını yitirdiklerinde ne olacak? Herhalde sokağa atmayacaklar. Kamu, memur istihdam ettiği gibi, oluşan açığı kapatmak için güvenlik görevlisi istihdam etmek zorunda kalacak.”