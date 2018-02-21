HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, annesinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Binnaz Avcı, “10 gündür kemik ağrısı sıkıntısı vardı. Akabinde ellerinde ve ayaklarında uyuşma oldu. Henüz hastalığına teşhis konulmadı ama kanında yüksek oranda iltihap var” dedi.



‘İLK ZİYARETÇİSİ DEMET AKALIN OLDU’



Usta oyuncunun bilincinin açık olduğunu belirten Binnaz Avcı, “Kendisine sevenlerinden gelen ‘geçmiş olsun’ dileklerini gösterdiğimde çok mutlu oldu. Hatırlanmak ve değer verilmek çok güzel bir duygu. Annemin tüm sevenlerinden dua bekliyoruz” diye konuştu.



Annesinin hastanedeki ilk ziyaretçisinin Demet Akalın olduğunu belirten Binnaz Avcı, “Sağolsun o da elinden geleni yapmaya çalışıyor" dedi.

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