Bio enerji, ingilizce bir kelime olup, yaşama dönük sağlık ve canlılık akımı anlamına gelir. Kozmik bir enerji olan bio enerjinin frekanslar ve enerjetik dalgalar halinde sürekli dalgalar halinde akan bir hayat akımı olduğu belirtilir.
Enerji uygulamasının kapalı ve tıkalı damarları açtığı, birçok rahatsızlığı iyileştirdiği düşünülür. Enerji, insan vücudunda bulunan tüm hücreleri canlandırır ve daha aktif bir duruma getirir.
Bu uygulamanın ayrıca insanı ruhsal ve fiziksel olarak güçlendirdiği savunulur.
Her enerji katmanı farklı görünür ve kendi bireysel işlevi bulunur. Bu katmanlar fiziki bedenimizle ayrıca birbirleriyle kesintisiz olarak iletişim halindedir. İnsan vücudunda olan enerji alanları, çeşitli sebeplerle bozulur ve böylece hastalıklar baş göstermeye başlar. Bunun nedeni de vücudumuzda biriken negatif enerji blokajlarıdır. Çakralarımız bu blokajlarla kapanır, bu da çeşitli sıkıntılara neden olabilir.
Bioenerji yardımıyla vücudun enerji dengesinin sağlanabileceği düşünülür.
Bioenerji uygulamaları, Uzakdoğu ve Orta Asya’da yüzyıllardır uygulanan bir sistemdir. Bioenerjinin, bütün canlılarda olan bir güç olduğu iddia edilir ve başarının kişinin bu gücü nasıl kontrol ettiğiyle alakalı olduğu belirtilir. Bu konuda yapılacak en doğru şeyin ise eğitiminden emin olunan bir bioenerji uzmanına başvurarak konu hakkında ayrıntılı bilgi almak ve uzun yaşamın sırrı niteliğinde olan hayat enerjisini kontrol etmeyi öğrenmekten geçtiği söyleniyor.
yanı sıra, beş duyunun aldılayamadığı zamanlarda devreye girip, olayları algılamaya ve anlamlandırmaya yarar.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.