Bio enerji, ingilizce bir kelime olup, yaşama dönük sağlık ve canlılık akımı anlamına gelir. Kozmik bir enerji olan bio enerjinin frekanslar ve enerjetik dalgalar halinde sürekli dalgalar halinde akan bir hayat akımı olduğu belirtilir.

Enerji uygulamasının kapalı ve tıkalı damarları açtığı, birçok rahatsızlığı iyileştirdiği düşünülür. Enerji, insan vücudunda bulunan tüm hücreleri canlandırır ve daha aktif bir duruma getirir.

Bu uygulamanın ayrıca insanı ruhsal ve fiziksel olarak güçlendirdiği savunulur.

Her enerji katmanı farklı görünür ve kendi bireysel işlevi bulunur. Bu katmanlar fiziki bedenimizle ayrıca birbirleriyle kesintisiz olarak iletişim halindedir. İnsan vücudunda olan enerji alanları, çeşitli sebeplerle bozulur ve böylece hastalıklar baş göstermeye başlar. Bunun nedeni de vücudumuzda biriken negatif enerji blokajlarıdır. Çakralarımız bu blokajlarla kapanır, bu da çeşitli sıkıntılara neden olabilir.

Bioenerji yardımıyla vücudun enerji dengesinin sağlanabileceği düşünülür.

Bioenerji uygulamaları, Uzakdoğu ve Orta Asya’da yüzyıllardır uygulanan bir sistemdir. Bioenerjinin, bütün canlılarda olan bir güç olduğu iddia edilir ve başarının kişinin bu gücü nasıl kontrol ettiğiyle alakalı olduğu belirtilir. Bu konuda yapılacak en doğru şeyin ise eğitiminden emin olunan bir bioenerji uzmanına başvurarak konu hakkında ayrıntılı bilgi almak ve uzun yaşamın sırrı niteliğinde olan hayat enerjisini kontrol etmeyi öğrenmekten geçtiği söyleniyor.

yanı sıra, beş duyunun aldılayamadığı zamanlarda devreye girip, olayları algılamaya ve anlamlandırmaya yarar.

Bio enerji