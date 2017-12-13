CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in konu ile ilgili yönelttiği soru önergesine yanıt Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'den geldi.

Zeybekci'nin yazılı olarak verdiği yanıta göre Türkiye dokuz aylık dönemde 63 bin 865 baş canlı sığır için toplam 86.4 milyon dolar ödedi. Buna göre bir adet sığırın ortalama bedeli 1353 dolar (5.195 TL) olarak hesaplandı.

Öte yandan bin 966 ton karkas sığır eti için de 7.8 milyon dolar ödendi. Bir kilo etin ortalama ithalat bedeli de 3.97 dolar (15.23 TL) oldu.

Türkiye'nin dokuz aylık toplam ithal et faturası ise 94.2 milyon dolar olarak gerçekleşti.