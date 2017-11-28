Bir aracı kurum daha resmen faaliyetlerini durdurdu

Sermaye Piyasası Kurulu, Destek Yatırım Menkul Değerler'in faaliyetlerinin kendi talebi üzerine iki yıl süreyle geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.



Destek Yatırım, foreks piyasası ile ilgili yapılan düzenlemeler sonrasında Mayıs ayında aracı faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Şirketimiz Yönetim Kurulu 21.04.2017 tarihli toplantısında şirketin sermaye piyasası faaliyetlerinin durdurulmasına karar vermiş olup sahip olduğumuz bütün yetki belgelerinin iptali için gerekli başvuru Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılmıştır." ifadesi kullanılmıştı.

SPK, Destek Menkul Değerler'in başvurusunu karara bağladı ve şirketin faaliyetlerini iki yıl süre ile durdurdu.

DAHA ÖNCE KİMLER ÇIKTI

Türkiye'de forex ile ilgili düzenlemelerin ardından aracı kurum sektöründeki çıkış hızlanmıştı. Eylül ayında UBS Menkul, Haziran ayının sonunda ise Saxo Bank’ın Türkiye iştiraki olan Saxo Capital Markets Menkul Değerler faaliyetlerini durdururken, ondan hemen önce Türkiye'nin en eski aracı kurumlarından olan Taksim Menkul faaliyetlerini sonlandırdığını duyurmuştu.

Bu yıl içerisinde ATİG, Referans Menkul, Ekspres Yatırım, Destek Menkul ve XTB Menkul değerler de faaliyetlerine son veren diğer kurumlar olmuştu.