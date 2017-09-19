Bir ay içinde 4 ülke, Kuzey Kore elçilerini istenmeyen adam ilan etti

Kuzey Kore bayrağı Reuters

İspanya, 3 Eylül'de en büyük füze denemesini yapan Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçisi'ni istenmeyen adam ilan etti.

İspanya Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Kim Hyo-Chol'den 30 Eylül'e kadar ülkeyi terk etmesini istedi.

Kuzey Kore'nin 2014'te açılan Madrid Büyükelçiği'ndeki personel sayısı da azaltıldı.

İspanya, bir ay için Kuzey Kore büyükelçisini sınır dışı etme kararı alan dördüncü ülke oldu.

Kuzey Kore'nin 49 temsilciği var

Güney Kore hükümetinin verilerine göre Kuzey Kore'nin halihazırda 49 yurt dışı temsilciliği var. Pyongyang'ın dünya genelinde 160 ülkeyle diplomatik ilişkileri bulunuyor.

Kuzey Kore'nin en büyük diplomatik temsilcilikleri Moskova ve Pekin'de.

Pyongyang'ın Ankara'da da büyükelçiliği bulunuyor.

Türkiye ve Kuzey Kore, 11 Ocak 2001'de büyükelçilik düzeyinde diplomatik ilişki kurma kararı almıştı.

Kuzey Kore'nin füze denemesinin ardından Kuveyt, Peru ve Meksika Koreli büyükelçileri istenmeyen adam ilan etmişti.

Mısır, Kuzey Kore'yle askeri ilişkilerini keserken, Filipinler de ticari ilişkilerini askıya almıştı.

Uganda da Pyongyang ile askeri ve güvenlik alanındaki ilişkilerini durdurduğunu açıklamıştı.

Son yıllarda Kuzey Kore'yle ilişkilerini tamamen kesen tek ülke Botsvana oldu.

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