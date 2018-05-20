Yönetmen oyuncu Emrah Eren’e göre oynamak, yönetmekten daha zor. Oyunları ‘Bir Baba Hamlet’ birçok dalda ödül aldı. Bu kadar ödül beklemediğini söylüyor. Ödüllerden sonra izleyicinin tiyatroya ilgisi artsa da onlar için durum tam tersi olmuş. Seyircinin ilgisi, ödül jürilerinin merakını artırmış. HT Pazar'dan Serdar Yazıcı'nın haberi...

‘Bir Baba Hamlet’ çok beğenildi...

En büyük beklentimiz seyircinin oyunu sahiplenmesiydi, ne mutlu ki o da gerçekleşti. Biletler satışa çıktığı an tükeniyor, her temsil ayakta alkışlanıyor, oyunu defalarca izleyen seyircilerimiz var.

Ödüllerden sonra izleyicinin tiyatroya ilgisi artıyor mu?

Elbette katkısı vardır ama bizim oyun için sanırım tersi oldu. Seyircinin ilgisi, ödül jürilerinin merakını artırdı.

Oynamak mı zor, yönetmek mi?

İlle de bir terazide tartmak gerekirse oynamak daha zor sanırım. Bir salon dolusu çift göz sizi izlerken çok savunmasızsınız.

Tiyatro seyircisi gideceği oyuna karar vermeden önce nelere dikkat ediyor? Siz nelere dikkat ediyorsunuz?

Seyirciye ulaşmanın kuşkusuz pek çok yolu var: Afiş, broşür, gazete ilanı... Ancak hiçbiri “fısıltı gazetesi” dediğimiz yöntemden daha etkili değil. Benim de oyun izleme seçimlerimi yukarıda saydığım parametreler belirliyor. Sonuçta ben de seyirciyle meslektaşım.

Oyununuz aynı zamanda ‘Yılın En Başarılı Oyunu’ ve ‘En Başarılı Erkek Oyuncu’ ödüllerini aldı. Ekip olarak bu kadar ödülü bekliyor muydunuz?

Ben beklemiyordum açıkçası. Seyircinin sahip çıktığı pek çok işin profesyoneller tarafından görmezden gelindiğini deneyimlemiştim vaktiyle. Ama “Bir Baba Hamlet” galiba bu anlamda herkesin ezberini bozan bir yapım oldu.

113 kadın Afife Tiyatro Ödülleri’nin ‘Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu’ Murat Akkoyunlu (Bir Baba Hamlet) olurken ‘Yılın En Başarılı Oyunu’ Romeo ve Juliet seçildi. 1996 yılından beri düzenlenen ödül töreninde, 21 yılda toplam 133 kadın ve 193 erkek sanatçı ödül aldı.

Adaylar açıklandıktan sonra Emre Kınay ve bazı oyuncular Afife Ödülleri’yle ilgili serzenişte bulundu. Neden tam olarak birlik sağlanamıyor?

Hepimiz aynı gemideyiz aslında. Ve büyük bir aileyiz. Çok seviyoruz birbirimizi. Törende birbirini alkışlayan 2 bin 500 tiyatrocu bunun kanıtı. Serzenişlerimiz bardağın dolu tarafını görmemize engel olmasın yeter.

Sizce tiyatro en özgür ifade alanlarından biri midir?

Tiyatronun en bilinen tanımı: “İnsanı, insana, insanla, insanca.” Yani öznesi de nesnesi de aynı. Sahne ve salon arasında gidip gelen bir paylaşım alanı. O anda ve orada olmayı gerektiriyor. Herkesi eşitleyen bir organizma. Ve bu eşitlik hali özgürlük duygusunu da beraberinde getiriyor. Cesaret veriyor. Yan yanaysak korkmayız, yalnız değiliz çünkü.

‘BİRLİK OLMAYALIM, FARKLILIKLAR İYİDİR’

Oyununuzla ilgili şöyle bir açıklama var: “Tiyatro yapma aşkının baş döndürücü güzelliği ile aptallaştırıcı büyüsüne ayna tutuyor.” Bu büyü sizce ne?

Tiyatrodaki birlikteliğin sağlanamamasının sebepleri bunlar mı? Oyun oynama bir içgüdüdür. Çocukların oyun oynarken kendilerini nasıl kaptırdıklarını düşünün. Büyüdükçe toplumun koşullandırmalarıyla bu içgüdü törpülenir, körelir ve neredeyse yok olur. Tiyatrocular, oyun oynama içgüdüleri sönmemiş çocuklar bence. İşin “baş döndürücü güzelliği ve aptallaştırıcı büyüsü” sanırım burada saklı. Birlik de olmayalım zaten, farklılıklar iyidir.



Bu kadar yeni oyun varken “Romeo ve Juliet” gibi klasik bir oyunun ödül almasını nasıl yorumlarsınız?

Aşk daima kazanır. (Gülüyor.)

Diğer oyunları izleme fırsatınız oldu mu?

Bu yıl izlediğim oyunlar arasında beni en çok etkileyen oyun “Woyzeck” oldu. Neredeyse kusursuz bir işti.

Sosyal medya ile aranız nasıl? Birçok Youtuber komediden spora içerik üretiyor. Bir gün sizin mesleğinizi de elinizden alabilirler mi, ne dersiniz?

Sosyal medyada herkes kadar varım. Yorucu, bağımlılık yapıcı ve genellikle mutsuzluk aşılayıcı bir alan. Mesleğimiz insanlık tarihi kadar eski, gündelik akımlarla sarsılacak kadar güçsüz değil. Bin yıllardır buradayız, kapışırız. (Gülüyor.)