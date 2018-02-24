Geçtiğimiz günlerde Tayvan’da bir annenin kendisi gibi diş hekimi olan oğlundan, yaptığı eğitim masraflarını geri almak için açtığı 1 milyon dolarlık tazminat davasını kazanması internet sitelerine düşer düşmez tartışma başlattı.

Gazete Habertürk'ten Naime Sert'in haberine göre; çocuk yetiştirmek için para talep etmenin yanlış olduğunu savunanlar kadar masrafların çok yüksek olduğundan şikayet edenler de oldu. Habere göre eşinden boşanan ve iki oğlunu tek başına yetiştiren anne, onları diş hekimliği fakültesinde okutabilmek için yaptığı fedakârlığa karşı mezun olduktan sonra kendisine 1.7’şer milyon dolar ödemelerini öngören bir sözleşme imzalamış.

Anlaşma çocuklar reşit olduktan sonra imzalanmış. Büyük oğul, annesiyle uzlaşıp, daha az para ödeyerek sözleşmeyi feshetmiş. Küçük oğul annesinin muayenehanesinde çalışıp, ona ödemesi gerekenden daha çok para kazandırdığını iddia ederek sözleşmeye uymamış. Mahkemeye giden anne ocak ayında faiziyle birlikte 967 bin dolarlık tazminat kazandı. Karar, yetişkinlerin yaşlı ebeveynlerine bakmakla yükümlü olduğu Tayvan’ı ikiye böldü.

En büyük kalem barınma, beslenme ikinci, eğitim üçüncü sırada yer alıyor.

DOĞUMDAN MEZUNİYETE KADAR EN AZ 120 BİN TL HARCANIYOR

Peki bir çocuğu yetiştirmenin maliyeti ne kadar? Bu rakam ülkeye, yaşanan yere ve gelir durumuna bağlı olarak değişiyor. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın 2013’te açıkladığı rapora göre 0-22 yaş arasında dar gelirli bir aile 79 bin, orta gelir grubu 559 bin 899, üst gelir grubu ise 1 milyon 119 bin 189 lira harcıyor. 5 yıllık enflasyon farkı eklendiğinde ise en düşük gelir grubunun harcadığı tutar 120 bin TL’yi geçiyor. Orta gelir grubunun harcadığı tutar 854 bin TL’yi (Yaklaşık 225 bin dolar) yüksek gelir grubunun harcadığı tutar ise 1.7 milyon TL’yi buluyor. Raporda ilk gruptaki ailenin çocuğunu devlet okulunda okutup tüm giderlerini asgari düzeyde tuttuğu, ikinci ve üçüncü ailenin ise çocuklarını ilkokuldan üniversiteyi bitirene kadar özel okula gönderdiği farz edilerek hesaplama yapıldı.

ABD'DE ORTALAMA FATURA 233 BİN 610 DOLAR TUTUYOR

ABD’deki resmi verilere göre 2015 yılında doğan bir çocuğun 17 yaşını bitirene kadar maliyeti 233 bin 610 dolar. İngiltere’de ise 21 yaşına kadar bir çocuk için yapılan masraflar yaklaşık 230 bin sterlin (320 bin dolar.) Tayvan’da bu rakamın 194 bin doları bulduğu tahmin ediliyor.

ABD'Lİ AİLELERİN ÇOCUK İÇİN 18 YILDA YAPTIĞI SAĞLIK HARCAMASI 21 BİN DOLARI AŞIYOR

ABD’de aileler çocuk yetiştirmek 18 yılda ortalama 233 bin 610 dolar harcıyor. Faturadaki en büyük kalem ise yüzde 29 ile barınma. Faturanın yaklaşık 3’te birini oluşturan bu tutara çocuğa ayrı bir oda sağlanmasıyla artan kira, ısınma, su ve elektrik giderleri dahil. Kardeşlerin aynı odada kalması faturayı düşürüyor. Bütçenin ikinci büyük kalemi ise beslenme. Bu da çocuk başına 41 bin 400 dolar tutuyor. Onu bakım veeğitim masrafları, ulaşım, sağlık ile giyim harcamaları takip ediyor. Beslenme bütçeden yüzde 18, ulaşım ise yüzde 15 pay alıyor.

MASRAF DA BÜYÜYOR

Doğum masrafı sayılmadığında çocukların bebeklik dönemi aslında göreceli olarak daha az masraflı oldukları dönem. bebek bezi, mama ve bakıcı masrafı bu dönemde daha yüksek olsa da okula başladıktan sonra ulaşım, beslenme, sağlık ve giyim masrafları çocukla birlikte büyüyor

İNGİLİZLERİN BÜTÇESİNİN 3'TE 1'İ BAKIMA GİDİYOR

Çocuk yetiştirme maliyeti içinde çocuk bakımı için harcanan para en büyük kalemlerden birini oluşturuyor. OECD’ye göre İngiltere çocuk bakımı konusunda en pahalı ülke. OECD’nin Tek Bakışta Toplum 2016 raporuna göre ortalama bir İngiliz aile gelirinin yüzde 33.8’ini çocuk bakımına harcıyor. Bu oran yeni Zelanda’da yüzde 29, İrlanda’da yüzde 27.4, İsviçre’de ise yüzde 25.6 seviyesinde.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) raporuna göre ABD’li ortalama bir aile çocuk bakımı için gelirlerinin yüzde 25.6’sını yani dörtte birini ayırıyor. TÜM OECD ülkelerini kapsamayan raporda Türkiye’de çocuk bakımına harcanan tutar yer almıyor. Türkiye’de aileler çocuk yetiştirirken öncelikle büyüklerinden ve yakınlarından yardım alıyor. Hatta bunun için geçtiğimiz yıl büyükanne maaşı pojesi başlatıldı. 10 ildeki pilot uygulama ile annesi çalışan, 3 yaşını doldurmayan torununa bakan büyükannelere 12 ay boyunca 425 TL karşılıksız maddi destek sağlanıyor. Nisan 2017’de başlayan pilot proje mart ayında sona erecek.

YAŞAM SÜRESİ UZUYOR, NÜFUS YAŞLANIYOR

Çarşamba günü yayınlanan projeksiyonlar Türkiye’de doğuşta beklenen yaşam süresi artarken nüfus da yaşlanmaya devam edeceğini gösterdi. Yaş yapısının önemli göstergesi ortanca yaş, 2040’da 38.5, 2080’de ise 45 olacak. Yaşlı nüfus oranı 2040’da yüzde 16.3’e, 2060’ta yüzde 22.6’ya ve 2080’de yüzde 25.6’ya çıkacak. Çocuk nüfus olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı 2023’te yüzde 22.6, 2040’ta yüzde 19.3, 2060’ta yüzde 16.9 ve 2080’de yüzde 15.7’ye gerileyecek. Doğurganlık oranı düşüyor. Bunun bir sebebi de çocuk yetiştirmenin maliyetinin artması olabilir.