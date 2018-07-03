Edinilen bilgiye göre, Havsa ilçesi Musulça köyünde ikamet eden 50 yaşındaki Orhan Deniz’den sabah saat 08.30’dan sonra haber alamayan yakınları polise başvurdu. Deniz’in motosikleti ise, Havsa Belediyesinin parkında park halinde bulundu.

İHA'nın haberine göre yakınları, bir çocuk babası Deniz'in sosyal medyadan da fotoğrafını paylaşarak yardım çağrısında bulundu.