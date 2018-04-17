Balıkesir'de stevia şeker otu üretimine başlayan iki ortak, yılda 1.5 milyon fide üretmeyi hedefliyor. Tarım firması ortaklarından Haluk Aydoğan, ürettikleri stevia şeker otunun büyük rağbet gördüğünü belirterek, "Stevia şeker otu kolesterolü olmayan bir ürün. O yüzden bununla ilgili çalışmalarımızı çok hızlı gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de üretici sayısını arttırmak için fide satışlarımız fazlasıyla revaç görmekte. Ama bunun Türkiye genelinde bilinme sayısı çok düşük" dedi.



İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, Çaykur'un Rize şekeri adı altında stevia şeker otu üretimine başladığını söyleyen Aydoğan, "Şu an Türkiye'de sayılı bir yaprak olmadığı için tam üretime geçilemiyor. Yapraklar Çin'den tedarik ediliyor. Ama Türkiye'de Akdeniz, Marmara ve Ege bölgesinde çok güzel yetişen bir ürün. Senede 2 hasat veren ve yaklaşık fiyat bakımından 20 - 25 TL'ye geri alım geri alım garantisi olan bir ürün" şeklinde konuştu.





Geçen yıl 1 milyon adet fide üretimi yaptıklarını ve bu yıl ki hedeflerinin de 1.5 milyon fide olduğunu söyleyen Aydoğan, "Stevia şeker otunun bakımının zor bir aşaması yok. Mayıs ya da Haziran sonunda ekilen 7 senelik bir bitki. 1 defa ekiliyor ve 7 sene boyunca hasat yapılıyor. 7 sene hasat boyunca ilk yıl yaklaşık 250 ile 300 kilogram arasında kuru yaprak elde edilir. Sonraki her yıl içerisinde yaklaşık 700 - 800 kilogram kuru yaprak elde ediliyor. Biz bu kuru yaprakları 20 ile 25 TL arası geri alım yapıyoruz. Üretilen ürünlerde ve kendi ürettiğimiz ürünlerimizde kesinlikle zirai ilaç gübre kullanmıyoruz çünkü ürünler B12 barındırdığı için bünyesinde ihtiyaç duyulmuyor" şeklinde konuştu.



Türkiye'deki şeker fabrikalarının satışa çıkarılmasıyla ilgili de açıklama yapan Aydoğan, bunun stevia şeker otu üretimiyle bağlantılı olduğunu belirterek, "Ben şeker fabrikalarının satışının sektörünün içinde olduğum için stevia ile bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü doğal şeker ne kadar çok Türkiye'ye hızlı giriş yaparsa o kadar çok sağlık yönünden bir çok hastalık önlenmiş olacak. Stevia ile ilgili devletimiz çok büyük destek veriyor. Üreticimiz şu an domates biber gibi ürünleri ekiyor. Ama stevia ektiği takdirde senede yaklaşık 1 dönüm araziden yaklaşık 15 - 16 bin TL kazanacak. Ve masraf olarak sadece sulaması olacak. Başka da bir masrafı yok. Bunun alım garantisi de var" dedi.