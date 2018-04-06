'Bir El De Sen Uzat Projesi'nin imza gününe herkes bekleniyor

Türk ve Dünya Mutfağından Lezzetler sunan www.favorilezzetler.com yazarlarının

başlattığı ’Bir El De Sen Uzat Projesi’nin imza gününe herkesi bekliyoruz. İstanbul’un gözde Alışveriş merkezlerinden Metrocity AVM’de 7 Nisan 2018 tarihinde düzenlenecek imza gününün organizasyonunu ünlü organizasyon firması Banu Noyan Event üstlendi.

Ünlü yazar ve şeflerden “EN FAVORİ TARİFLER” kitabının imza gününe iş, sanat ve gastronomi dünyasının ünlü isimleri, ‘BİR EL DE SEN UZAT’ projesinde biraraya gelecek.

Sevdiğiniz yazarlarla tanışma ve tariflerini imzalı olarak almaya ne dersiniz…

’Bir El De Sen Uzat Projesi’ Belki minik yüreklere "sıcak bir aş olacak, belkide eğitimde gençlerimize kapılar açacak. Onların sevinciyle tarifler daha bir anlam kazanacak, açtığınız her sayfada, kullandığınız her reçetede eminiz ki onların içten sevgisi, teşekkürü mutfağınıza yansıyacak...

Gelecek nesillere bir miras olarak hazırlanan "En Favoriler Tarifler Kitabı”nda ünlü gurmeler, şefler ve yemek yazarlarının popüler tarifleri resimleriyle püf noktaları anlatılıyor. 5 ay gibi bir sürede seçici kurul tarafından özenle hazırlanan ve seçilen yemek tarifleri bu alanda ilk olma özelliği de taşıyor.

Projeye, Alanya Belediyesi, KM Kayalar Mutfak, Metrocity AVM, Banu Noyan Event, Omis Makina başta olmak üzere birçok kuruluş destek oldu. Geliri KACUV (Kanserli Çocuklara Umut Vakfı)’na, KifDER (Kistik Fibrozis Derneği'ne), Patika (Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği)'ne LİSES Sağlık, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı'na bağışlanacak olan kitaba sizleri de destek olmaya bekliyoruz.

BU PROJEDE BİZ DE VARIZ DİYENLER…

@halduntuzel

@ozlemmekik

@kisscake.bycangul

@chefahmettuncay

@cileklipastaddr

@yilmaz_almaz

@halis_chef

@chefsametdurmaz

@chef_ruki

@betulaltinbasak

@ustanbirlokmalezzet

@merveucancakedesign

@cheffiratsiris

@bonibella_butik_pasta

@lefandakli

@birgulunlezzetleri

@ademmuratyucel

@nurlu

@dileklemutfakta

@ortadakarisik

@tatolyem

@leblebilimutfak

@oyaemerk

@rotasizgurme

@hominigirtlakgurme

@yemelerdeicmelerde

@lezzettramvayi

@handeazap

@esrarengizlezzetler

@guloannemutfakta

@derinlitatlar

@lezzetinfavorisi

@uretken_anne

@lezzetdansi

@nursevincelezzetler

@sevilay_ucak_lokumpilavi

@lezzetinsenocagi

@izmirdenlezzetler

@ozgesahinoyalimutfak

@sevdaerdogmuss

@kurabiye_adam

@aysegulnerde

@halilulgu

@zeynepbilgebalaban

@gurmerakun

@aseysn

@dyt_pelinyuksel

@kumsalkeskinel

@birbucuk.adana

@mekanchef

@mezedaki

@seda_cerdik

@alanyabld

@culinaryheritagealanya

@hafizeuncuoglu

@abdullah.bozgeyik

@namedoceanandlake

@fatostagci

@kmkayalarmutfak

@cihangirchef

@gezenkasik

@selen.t.ilhan

@omismakina

@lezzet_agaci

@banunoyan

@kacuv

@banunoyaneventoffice

@metrocityavm

@kifderkistikfibrozis

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER