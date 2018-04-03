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İnsanların hayatında güzel ve kötü anıları, mutlu olduğu yılları ve zor geçirdiği anları varsa fabrikanında bunları hep yaşadığını anlatan Çeber, "Bir tesisin yaşayabileceği her şeyi yaşamış, battısı, çıktısı, kar etmesi. Onun için burada müthiş bir sanayi kültürü var. Hala bunu yaşayan insanlar hayatta, hala bunları yaşayan işçiler fabrikada çalışıyor. Burası sanayi kültürüyle demir, metal ve çelik kültürüyle yoğrulmuş bir kent. Bu fabrika varlığımızın nedenidir. KARDEMİR olmasaydı Karabük kenti olmazdı. Bundan sonra bu kent için yapılacak her çalışmada KARDEMİR ve demir çelik sektörü hep ön planda olacaktır" ifadelerini kullandı.