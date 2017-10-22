Bir Fenerbahçe taraftarı Galatasaray maçı öncesi gözaltına alındı

Fenerbahçeli taraftarlar, derbiye gitmek için Ülker Stadı önünde toplandı. Emniyet görevlileri, Türk Telekom Stadı'na gidecek olan taraftarları tek tek arayarak otobüse bindirmek istedi. İHA'da yer alan habere göre polisin bilet ve üst aramasına tepki gösteren taraftarlarla polis arasında arbede yaşandı. Bu sırada polis bariyerleri yıkıldı. Bazı taraftarlar ezilme tehlikesi yaşadı. Bir taraftar polis tarafından gözaltına alındı. Daha sonra polis tekrar taraftarların önüne geçerek, üst aramasına başladı.

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