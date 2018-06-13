Eğitimci, şair, yazar İlhan Kurt, “Bir Fethin Romanı: Yirmi Bir” adlı kitabında Bizans İmparatoru Konstantinos Paleologolos’un tahta geçiş hikâyesinden fetih sırasında ölümüne kadar olan mücadeleyle birlikte Fatih Sultan Mehmed’in taht yolculuğunu ele alıyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Kurt, altıncı kitabını şöyle anlatıyor:

“Bu roman bir milletin fetih yolculuğudur. Metafizik gerilimini Efendimiz’den alan inanmışlar ordusunun çağı değiştirmesi ile biten yolculuğu. Fethin bir de öteki yüzü var elbette.

Yeni seçilmiş bir imparator, Katolik Roma’nın inançları karşısında hayatlarını teklif ettiği Ortodoks halk ve bu teklife direnen din adamları var. Bir de aşk var. Mariya’nın aşkı. Genç Mariya kalbini Veronalı denizci Alferdoya’ya kaptırdığında başına geleceklerden habersizdi...”