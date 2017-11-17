Afrika ülkelerinden Zimbabve, Salı günü gerçekleşen askeri darbeyle çalkalanıyor. Zimbabve Savunma Güçleri (ZDF) bunun bir darbe olmadığını belirtse de, Cumhurbaşkanı Robert Mugabe'nin görevden el çektirilmesi için görüşmelerin hala devam ettiği belirtiliyor.
Peki Zimbabve, 37 yıldır iktidarda olan Robert Mugabe'nin askeri darbeyle devrilmesine neden olan güne nasıl geldi?
Afrika'nın güneyinde yer alan ve denize kıyısı olmayan bir kara ülkesi olan Zimbabve, 1980 yılında ülkeyi kolonileştiren İngiltere'den tam bağımsızlığını kazandığında Robert Mugabe beyaz azınlığın iktidarını yıkan bir kahraman olarak görülüyordu.
Bağımsızlığını ilan eden Zimbabve'nin ilk devlet başkanı olan Mugabe, yıllar geçtikçe partisi ZANU-PF ile birlikte gücünü arttırarak iktidarın mutlak sahibi haline geldi. Ancak iktidarı bırakmak için 'devrimi tamamlama' şartını öne süren Mugabe'nin koltuğunu sallayan en önemli faktör, kendisinden 41 yaş genç eşi Grace Mugabe oldu.
Hırslı yapısıyla öne çıkan Zimbabve'nin First Lady'si zaman içerisinde yaptığı sivri açıklamalarla öne çıktı. İnsanların Robert Mugabe'nin cesedine bile oy vereceklerini söylediği konuşmasıyla gündeme gelen Grace Mugabe, eşinden sonra kendisinin devlet başkanı olarak devam etmesi fikrine de sıcak baktığını belirtmişti.
Grace Mugabe - Şubat 2017 Eğer bir gün tanrı karar verir ve Mugabe ölürse, cesedinin seçim pusulasında aday olarak yer aldığını göreceğiz. İnsanların Mugabe'nin cesedine oy verdiğini göreceksiniz. İnsanların başkanlarını ne kadar sevdiğini anlatmak için bunu ciddi ciddi söylüyorum
Lükse düşkünlüğü nedeniyle Zimbabve'de 'Gucci Grace' olarak da anılan, bazı çevreler tarafından ise Disgrace (Yüzkarası) Mugabe lakabı takılan First Lady'nin başkanlık koltuğuna talip olması ZANU-PF partisini ve orduyu harekete geçirdi. Mugabe'den sonra liderlik koltuğunun en büyük adaylarından biri olarak gösterilen Emmerson Mnangagwa'nın 'sadakatsizlik' gerekçesiyle kovulması da askeri darbeye giden yolda önemli gelişmelerden biri oldu. Mnangagwa'nın kovulmasınının ardından Grace Mugabe'nin başkan yardımcısı koltuğuna oturacağı iddia edilmişti.
Tüm gelişmeler ışığında, Salı günü ajanslara Zimbabve ordusuna ait tankların başkent Harare'ye doğru ilerlediği haberi düştü. Ordu sözcüsü, bunun bir askeri darbe olmadığını ve Mugabe'nin çevresindeki 'suç şebekesinin' hedeflendiğini söyledi ancak Cumhurbaşkanı Mugabe ve eşi de ev hapsine alındı.
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Ordunun ilk hedefi yolsuzluklarla gündeme gelen Ekonomi Bakanı oldu. Yolsuzluklar ve ekonomik krizlerle savrulan ülkede, Ekonomi Bakanı ile birlikte birkaç bakan daha gözaltına alındı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ise bu saatlerde Mugabe ordu komutanı, savunma bakanı ve güvenlik bakanlarını ağırladı. Ordu içerisindeki kaynaklar, Mugabe'nin görevi bırakmayı reddettiğini ancak görüşmelerin sürdüğünü belirtiyor. ZANU-PF partisi ise Mugabe'ye görevinden istifa etme çağrısı yapıyor, inatçı olması durumunda ise zorla görevden alınacağını belirtiyor.
Darbenin ardından Zimbabve basını, 'Gucci Grace'in düşüşü' ve 'Yeni bir dönemin şafağı' gibi manşetlerle çıktı
ABD, uzun süredir yaptırım uyguladığı Mugabe'nin iktidarının artık son bulması ve Zimbabve'de yeni bir dönem açılması isteğini açıkça ortaya koyuyor.
93 yaşındaki Robert Mugabe'nin koltukta kalmayı başarma şansı ise hala mevcut. Çünkü darbeyi yöneten ordu kuvvetleriyle Mugabe benzer ideolojilere sahip ve içerisinde eski başkan yardımcısı Mnangagwa'nın olduğu ve First Lady Grace Mugabe'nin saf dışı bırakıldığı yeni bir formülle yola devam etmek Zimbabve için mümkün olabilir.
MUGABE SÜRE İSTEDİ
Zimbabve Savaş Gazileri Birliği Başkanı Chris Mutsvangwa, Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin askeri müdahalenin ardından görevden ayrılmasını talep eden ordudan süre istediğini söyledi.
Mutsvangwa, başkent Harare'de, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mugabe'yi oyunun bittiği konusunda uyaracaklarını ifade etti.
"Ayrılmak için bugün karar vermek zorunda. Eğer ayrılmazsa yarın hesaplaşacağız." diyen Mutsvangwa, Mugabe hakkında "eşinin kontrolünü kaybetmiş bunak yaşlı bir adam" ifadesini kullandı.
Ordu, Mugabe'nin eşi Grace Mugabe'nin görevinden azledilen eski Devlet Başkan Yardımcısı Emmerson Mnangagwa'nın yerine geçme ihtimali sonrası harekete geçmişti.
Yeni hükümetin başına geçmesi beklenen Mnangagwa'nın yakın müttefiki olan Mutsvangwa, Mugabe'nin bugün halk arasında görünmesinin ise aldatmaca olduğunu ifade etti.
ÜÇ BAKAN TUTUKLU
Mutsvangwa, daha önce yerel medyaya gözaltında oldukları haberleri yansıyan Mugabe hükümetinden 3 bakanın ise şu anda tutuklu olduğunu kaydetti.
Mutsvangwa, Yüksek Öğrenim Bakanı Jonathan Moyo‚ Yerel Yönetim Bakanı Saviour Kasukuwere ve Maliye Bakanı Ignatius Chombo'nun tutuklu olduğunu söyledi.
Zimbabve Devlet Başkanı Mugabe, çarşamba günkü askeri müdahalenin ardından alındığı ev hapsinden bu yana ilk kez bugün halk arasına çıkmıştı.
Mugabe, dün Genelkurmay Başkanı Constantino Chiwenga ile görüşmüştü. Güney Afrikalı heyetin de katıldığı görüşmenin ardından Mugabe'nin Chiwenga ve heyet üyeleriyle fotoğrafları servis edilmişti.
Zimbabve ordusu, çarşamba günü başkente girerek devlet televizyonunu ele geçirmiş, sabaha karşı televizyonda okunan bildiride askeri müdahalenin "darbe olmadığı" öne sürülmüştü.
CUMHURBAŞKANI MUGABE DARBENİN ARDINDAN İLK KEZ HALKIN KARŞISINA ÇIKTI
FIRST LADY GRACE MUGABE
1965 yılında Güney Afrika'da doğdu. 1996 yılında Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe ile evlenerek ülkenin First Layd'si oldu.
Kocasından 41 yaş genç olan Grace Mugabe, ülkenin iktidar partisi Zanu-PF'de aldığı aktif role kadar pahalı alışveriş alışkanlıklarıyla ve hayırseverlik faaliyetleriyle biliniyordu.
First Lady'nin müsrif yaşam tarzı ekonomik zorluklarla mücadele eden ülkede giderek artan bir huzursuzluk kaynağı.
İktidar partisinde etkin konuma gelmesinin ardından Başkan Yardımcısı Emmerson Mnangagwa'nın görevine, 2017 yılının kasım ayında Başkan Mugabe tarafından son verildi. Ki son askeri müdahalenin arkasında da Mnangagwa'nın olduğu düşünülüyor.
ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI EMMERSON MNANGAGWA
1946 doğumlu Mnangagwa, 1960 kurulan iktidar partisi Zanu-PF'nin kurucularından biri.
Ülkenin bağımsızlık mücadelesinde büyük emeği olan kişilerden biri olarak biliniyor. Bu nedenle 1965 yılında tutuklanmış ve hayatının sonraki 10 yılını bu nedenle cezaevinde geçirmişti.
Özgürlüğüne kavuştuktan sonra Zambia'ya sınırdışı edildi. Burada hukuk konusunda kendini geliştirdi ve eğitim aldı. Aynı dönemde Zanu-PF'nin Lusaka'daki ofisinde genel sekreterlik göreinde bulundu.
1977 yılında Başkan Mugabe'nin özel yardımcısı oldu ve partinin hem örgütlenme yapısından hem de ordudan sorumlu yöneticisi olarak görev yaptı.
Zimbabve'nin bağımsızlığını ilan etmesinin ardından ülkenin Ulusal Güvenlik Bakanı olarak görev aldı siyasi kariyeri boyunca bir çok üst düzey pozisyonda hizmet verdi. Ta ki 2013 yılında başkan yardımcılığı görevine getirilene kadar.
Bir savaş kahramanı olarak Mnangagwa, iktidar partisi Zanu-PF içerisinde en güçlü figürlerden biri olarak kabul ediliyor.
Fakat 2017 yılının kasım ayında Mugabe hükümetindeki başkan yardımcılığı görevine sürpriz bir şekilde son verilmesi hem iktidar partisinde hem de ülkede büyük bir sansasyona neden oldu.
İŞTE KARŞI KARŞIYA OLAN GÜÇLER
ZİMBABVE SAVUNMA GÜÇLERİ
Zimbabve Ulusal Ordusu içerisinden oluşmuş bir grup. Hem kara ordusunun hem de hava kuvvetlerinin en seçkin askerlerinden oluşuyor. Zimbabve'de yaşanan son olayların başrolünde bu grup var. Yani tankları sokağa indiren de, devlet televizyonunu ele geçiren de, bildiriyi okuyan da bu grup.
Zimbabve Ulusal Ordusu ise 1980'deki bağımsızlık savaşının ardından, eski Rodezya ordusu, Zimbabve Afrika Ulusal Kurtuluş Ordusu, Zimbabve Afrika Halklarının Birliği, Zimbabve Halkının Devrimci Ordusu'nun birleşmesiyle kuruldu. Bunlardan son üçü, 1970'lerdeki bağımsızlık savaşında yer almıştı.
Ordunun görevi, 'Zimbabve'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal çıkarlarını savunmak ve uluslararası barış ve güvenliğe katkı sağlamak' olarak belirlenmiş.
Zimbabve hükümeti 2007 yılında, yüzlerce asker ve üst düzey yetkilinin içerisinde bulunduğu bir darbe girişiminin engellendiğini iddia etmişti.
BAĞIMSIZLIK SAVAŞI GAZİLERİ
Ülke siyasetinde etkili olan bir diğer grup da, bağımsızlık savaşında yer alan gaziler.
Bağımsızlık savaşında yer alan gaziler ordu ve iktidardaki ZANU-PF partisi içerisinde oldukça etkililer.
Cumhurbaşkanı Mugambe, geçtiğimiz yıllarda bağımsızlık savaşı gazilerini partideki önemli koltuklardan alarak yerlerine bağımsızlık savaşında savaşmamış yetkilileri getirdi. Bu da Mugambe ile savaş gazileri arasındaki mesafe açıldı ve birçok savaş gazisi Mugabe'ye muhalif pozisyona geçti.
Nitekim askeri müdahalenin ardından savaş gazilerinin yaptığı açıklamada, ordunun müdahalesi takdir edilirken, Zimbabve ordusunun ülkeyi gerçek demokrasiye götüreceği savunuldu.
ZİMBABVE NEREDE?