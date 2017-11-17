Afrika ülkelerinden Zimbabve, Salı günü gerçekleşen askeri darbeyle çalkalanıyor. Zimbabve Savunma Güçleri (ZDF) bunun bir darbe olmadığını belirtse de, Cumhurbaşkanı Robert Mugabe'nin görevden el çektirilmesi için görüşmelerin hala devam ettiği belirtiliyor.

Peki Zimbabve, 37 yıldır iktidarda olan Robert Mugabe'nin askeri darbeyle devrilmesine neden olan güne nasıl geldi?

Afrika'nın güneyinde yer alan ve denize kıyısı olmayan bir kara ülkesi olan Zimbabve, 1980 yılında ülkeyi kolonileştiren İngiltere'den tam bağımsızlığını kazandığında Robert Mugabe beyaz azınlığın iktidarını yıkan bir kahraman olarak görülüyordu.

Bağımsızlığını ilan eden Zimbabve'nin ilk devlet başkanı olan Mugabe, yıllar geçtikçe partisi ZANU-PF ile birlikte gücünü arttırarak iktidarın mutlak sahibi haline geldi. Ancak iktidarı bırakmak için 'devrimi tamamlama' şartını öne süren Mugabe'nin koltuğunu sallayan en önemli faktör, kendisinden 41 yaş genç eşi Grace Mugabe oldu.

Hırslı yapısıyla öne çıkan Zimbabve'nin First Lady'si zaman içerisinde yaptığı sivri açıklamalarla öne çıktı. İnsanların Robert Mugabe'nin cesedine bile oy vereceklerini söylediği konuşmasıyla gündeme gelen Grace Mugabe, eşinden sonra kendisinin devlet başkanı olarak devam etmesi fikrine de sıcak baktığını belirtmişti.

Grace Mugabe - Şubat 2017 Eğer bir gün tanrı karar verir ve Mugabe ölürse, cesedinin seçim pusulasında aday olarak yer aldığını göreceğiz. İnsanların Mugabe'nin cesedine oy verdiğini göreceksiniz. İnsanların başkanlarını ne kadar sevdiğini anlatmak için bunu ciddi ciddi söylüyorum

Lükse düşkünlüğü nedeniyle Zimbabve'de 'Gucci Grace' olarak da anılan, bazı çevreler tarafından ise Disgrace (Yüzkarası) Mugabe lakabı takılan First Lady'nin başkanlık koltuğuna talip olması ZANU-PF partisini ve orduyu harekete geçirdi. Mugabe'den sonra liderlik koltuğunun en büyük adaylarından biri olarak gösterilen Emmerson Mnangagwa'nın 'sadakatsizlik' gerekçesiyle kovulması da askeri darbeye giden yolda önemli gelişmelerden biri oldu. Mnangagwa'nın kovulmasınının ardından Grace Mugabe'nin başkan yardımcısı koltuğuna oturacağı iddia edilmişti.