Bir günlüğüne Siemens Türkiye CEO'su oldu

Üst düzey yönetici araştırma ve değerlendirme alanında faaliyet gösteren Odgers Berndtson’in global düzeyde yürüttüğü sosyal sorumluluk programı Bir Gün CEO (CEO for a Day) bugünün liderleriyle geleceğin liderlerini bir araya getiriyor.
Geleceğin umut vadeden liderlerini keşfetmek ve onları iş dünyasına hazırlamak amacıyla hazırlanan programın destekçileri arasında yer alan Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, 9 Nisan’da İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği öğrencisi Aziz Ulak’ı Siemens kampüsünde ağırladı.
Program dahilinde tam bir günü birlikte geçiren Hüseyin Gelis ve Aziz Ulak, günümüzün lider yöneticilerinin sorumlulukları ve karşılaştıkları zorluklar ile gelecek nesillerle bağ kurma ve motivasyonlarını daha iyi anlama çerçevesinde karşılıklı olarak durumu deneyimleme imkânı elde ettiler.
GELİS: TAVSİYE YERİNE, GENÇLERLE İLETİŞİM KÖPRÜSÜ KURULMALI
Bir Gün CEO programı kapsamında günlük ajandasını İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İşletme Mühendisliği öğrencisi Aziz Ulak ile birlikte geçiren Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, teknolojinin hayatımızın her alanına entegre olduğunu ve dijitalizasyonun iş dünyasını yeniden şekillendirdiğini vurguladı.
Gelis, “Programımız dahilinde yaptığımız aktivitelerde kendisinin spor, araştırma, geliştirme, pazarlama ve marka farkındalığı gibi konulara ilgisinin olduğunu gördüm. Gençlere belli tavsiyeler vermek yerine onlarla bir araya gelerek, sohbet etmenin, bilgi paylaşmanın daha önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü bazı konularda bizler de onlardan öğreniyoruz. Karşılığında düşüncelerimizi bildiriyoruz. Tavsiye yerine, gençlerle daha fazla iletişim köprüsü kurulması gerektiğine inanıyorum” dedi.
ULAK: ŞİRKETİN HER KADEMESİNE DOKUNAN BİR YÖNETİM YAPISI VAR
Program kapsamında Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis ile verimli bir gün geçirdiğini ifade eden İTÜ İşletme Mühendisliği öğrencisi Aziz Ulak, “Siemens Türkiye hakkında çok yararlı bilgiler edindim. Şirketin her kademesine dokunan, bilgi alan ve bunları özümseyerek karar veren bir metodolojiyle ilerlendiğine tanık oldum. Özellikle yönetim kadrosu içerisinde bilgi paylaşımı yoğun bir şekilde yapılarak herkesin bilgi sahibi olması sağlanıyor. Bu sayede daha aktif ve doğru kararların alınabildiği bir yapının oluştuğunu gördüm” diye konuştu.
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