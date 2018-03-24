Bir haftada 91 terörist etkisiz

Türk Silahlı Kuvvetlerince 17-23 Mart'ta Diyarbakır, Şırnak, Bitlis, Bingöl ve Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda biri lider kadroda olmak üzere 91 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde paylaşılan bilgi notunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içi ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.

PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır, Şırnak, Bitlis ve Bingöl ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara aralıksız devam edildiği belirtilen bilgi notunda, 17-23 Mart'ta biri lider kadroda olmak üzere 91 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bilgi notuna göre, operasyonlarda 21 piyade tüfeği, 2 AT-4 tanksavar silahı, 1 av tüfeği, 1 uçaksavar makinalı tüfek, 4 makinalı tüfek, 1 keskin nişancı tüfeği, 2 roketatar ve 2 tabanca olmak üzere toplam 34 silah, 1 top mermisi, 2 anti tank mayını, bir 81 milimetrelik havan mühimmatı, bir 60 milimetrelik havan mühimmatı, bin 875 hafif silah mühimmatı, 534 uçaksavar makinalı tüfek mühimmatı, 8 roketatar roketi, 9 roketatar sevk fişeği, 110 el bombası, 30 bombaatar mermisi, 235 kilogram amonyum nitrat, 50 dinamit lokumu, 3 kilogram C-4 patlayıcı madde, 106 fünye, 36 şarjör, 4 el dürbünü, bir gece görüş dürbünü, 6 el telsizi ve 78 el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirildi.

Ayrıca, 29 EYP tespit edilerek imha edilirken, teröristler tarafından kullanılan 45 silah mevzisi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi.

Operasyonlarda 4 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 6 bin 925 kişi yakalandı.

PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 231 bin 735 uyuşturucu hap, 608 litre kaçak akaryakıt, 16 bin 80 paket kaçak sigara ve 6 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlandı.

FIRAT KALKANI HAREKATI

Suriye'nin kuzeyinde icra edilen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusunun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.

Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken, PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Menbiç'ten batıya doğru gerçekleşen saldırılarını durdurmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasına devam edildi.

Bu kapsamda özellikle Tel Rıfat bölgesi ve zaman zaman da Menbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verildi.

İDLİB BÖLGESİ

İdlib bölgesinde, Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapıyor.

Bu kapsamda; 13 Ekim 2017'de 1, 23 Ekim 2017'de 2, 19 Kasım 2017'de 3, 5 Şubat 2018'de 6, 9 Şubat 2018'de 7, 15 Şubat 2018'de 8,17 Mart 2018'de ise 4 Numaralı Gözlem Noktası tesis edildi. Diğer Gözlem Noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürdüğü belirtildi.

ZEYTİN DALI HAREKATI

Bilgi notunda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00'den itibaren başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"na yönelik son durum da aktarıldı.

Harekatın, ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği belirtildi.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı ifade edilen bilgi notunda, harekat alanında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından en modern harp silah, araç ve gereçleri ile mühimmatın, uluslararası hukuka uygun olarak, gecikme pahasına, diğer hiçbir ülkenin göstermediği dikkat ve hassasiyetle, masum insanlara ve çevreye zarar vermeden etkin bir şekilde kullanıldığı kaydedildi.

Aynı zamanda harekatın başlangıcından itibaren, harekat alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesislerin de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedefleri arasında bulunmadığı vurgulandı.

Ayrıca, Türk Hava Kuvvetleri tarafından, uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmadığı, bu tür mühimmatın Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmadığı, kara ateş destek vasıtalarının da aynı esaslarla hareket ettiği bildirildi.

3733 TERÖRİST ETKİSİZ

Bilgi notunda, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3733'e çıktığı belirtildi.

Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 49 askerin şehit olduğu, 228 askerin yaralandığı, yaralanan 157 askerin tedavilerinin tamamlandığı ve görevlerine döndükleri aktarıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetlerinin sürdüğü kaydedildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen tüm faaliyetlerin, geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu özgüven ile şeffaf bir şekilde icra edildiği belirtilen bilgi notunda, şöyle denildi:

"Zeytin Dalı Harekatı, bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY/PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır."

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