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Etrafa daha dikkatli bakın

Artık daha iyi bir gözlemci olmak zorundasınız. Hani meşhur bir hikaye vardır; sizi kırmızı bir ışıkta beklerken, aşk karşı tarafa yanan yeşil ışıkta geçti gitti bile diye.. O zaman yeşil ışıkta geçenleri de izlemelisiniz. Size "Gözün dört dönüyor" deseler de aldırmayın.