Görünüşünüzü yenileyin
Epeydir yalnızdınız ve neredeyse evden dışarıya çıkamıyordunuz. Ama artık dışarı çıkmanızın vakti geldi. Bir süredir özen gösteremediğiniz dış görünüşünüzü elden geçirin.
Çünkü insan önce kendini beğenmeli. Kendini beğenmeyen birini başkasının beğenmesi düşünülemez bile. Tabii beğenilmek, kaybettiğiniz özgüveninizi yeniden kazanmanızı da sağlayacaktır.
Örneğin saçınızı kestirin ya da makyaj stilinizi değiştirin, giyim tarzınızda yenilikler yapın. Hatta imkanınız varsa daha önce hiç denemediğiniz bir imaja bürünün, kendinizi ve çevrenizdekileri şaşırtın!
Kalabalığa karışın
Alışveriş merkezleri, sinemalar, çay bahçeleri, kafeler, barlar, yeni insanlarla tanışmak için uygun fırsatlar bulabileceğiniz yerlerdir. Toplu taşıma araçları da size yeni fırsatlar yaratabilir.
Tesadüfler insanın hayatını bazen tamamen değiştirebilir. Başınızı önünüze eğip yürümekten vazgeçin ve her an tetikte olun, çevrenizde olup bitenleri takip edin; belki birileri de sizi takip ediyor olabilir!
Arkadaşlarınızı arayın
Dostlarınızı aramaktan çekinmeyin. Onlar sayesinde çevreniz değişebilir. Kim bilir, belki de dostunuzun o güne kadar görmediğiniz bir arkadaşı, sizin sevgili adayınızdır. Dostlarınızla çıkın, dolaşın, eğlenin. Hatta onları sizinle buluşmaya, tanımadığınız arkadaşlarını getirmeye zorlayın.
Bir ev partisi ya da kalabalık bir yemek daveti alırsanız sakın kaçırmayın, mümkün oldukça fazla insanla tanışmaya bakın; mutlaka birilerinin size uygun bekar bir arkadaşı vardır.
Yeni mekânlar, yeni ortamlar
6 gün çok kısa demeyin. Bir dans kursuna ya da kısa süreli bir workshopa kaydınızı yaptırın. Mutlaka bir partneriniz olacaktır. Kimbilir, belki de aradığınız odur. Size uygun bir hobi mutlaka vardır; dil kursu, fotoğraf gezileri, haftasonu trekking turları vs. Birinden birini seçin ve başlayın hemen.
Yeni insanlarla tanışmak için onların ayağınıza gelmesini beklemeyin, siz onlara gidin!
Potansiyel adaylar
Telefon rehberinizi bir gözden geçirin. Sohbetinden, birlikte vakit geçirmekten hoşlandığınız birileri vardır elbet. Evet, daha önce sadece arkadaş gözüyle bakıyordunuz ona ama her an herşey olabilir
İş yerinizde sizi çok güldüren arkadaşınız, geçerken bakmaktan gözlerinizi alamadığınız karşı masadaki çocuk ya da okulda sizden birkaç sıra arkada oturan yakışıklı genç neden sizin yeni sevgiliniz olmasın? Hem eski anılarınızı tazelemiş olursunuz, hem de arayı kapatmış olursunuz... Arkadaşlarınızla arayı fazla açmamaya bakın!
Etrafa daha dikkatli bakın
Artık daha iyi bir gözlemci olmak zorundasınız. Hani meşhur bir hikaye vardır; sizi kırmızı bir ışıkta beklerken, aşk karşı tarafa yanan yeşil ışıkta geçti gitti bile diye.. O zaman yeşil ışıkta geçenleri de izlemelisiniz. Size "Gözün dört dönüyor" deseler de aldırmayın.
Etrafınıza dikkatlice bakmaya devam edin. "Ben bu adamla birlikte olamam, hiç tipim değil" gibi bir ön yargı içine girmeyin, ilk izlenimler aldatıcı olabilir, herkese eşit derecede şans verin, dış görünüş her şey demek değildir...
İnterneti hafife almayın
Devir internet devri. Artık 3 yaşındaki çocuklar bile internet kullanıyor. Yeni insanlarla tanışmak için internetten faydalanın. Chat odaları, çöpçatan siteleri, sosyal ağlar, sevgili olma potansiyeli olan gizli cevherleri açığa çıkarır ve size çok büyük kolaylık sağlar.
Ama internet ortamında insanların kendilerini farklı gösterebildikleri ihtimalini aklınızdan çıkarmayın. Tanımadığınız insanlara özel bilgilerinizi vermeyin ve mutlaka kalabalık bir yerde buluşmaya özen gösterin, hatta bir arkadaşınızla birlikte giderseniz daha güvenli olacaktır.
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