Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yan tarafında bulunan katlı otoparkta park halindeki bir otomobil yandı. Alınan bilgiye göre, otoparkın ikinci zemin katında park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hastanenin çevresini duman kaplarken ekiplerin yoğun çalışmasını ardından araçtaki yangının söndürüldü. Aracı yanan vatandaş ise hasta ziyaretinde iken aracın yandığını yangının nasıl çıktığını bilmediğini söyledi.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

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