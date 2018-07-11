Küçük kızın ailesi perişan durumda...

Atış Ailesi’nin Yenisu Köyü’nü 2.5 km mesafede bulunan yaylada yaşadığını ifade eden Muhtar Güneş, Habertürk'ten Fırat Tur'a şunları anlattı:

“Evrim’in annesi dün sabah çok erken saatlerde yayladaki evlerinden çıkmış ve hayvanları otlatmak için meraya götürmüş. Evde kalan diğer aile bireyleri küçük kızın evde olmadığını fark etmişler. Büyük ihtimalle küçük kız da annesinin peşinden ayrılmış. Ancak tüm aramalara rağmen bulunamadı.”

DAĞLARDA ARIYORLAR



Evrim’i arama çalışmalarının bütün gece devam ettiğini belirten Köy Muhtarı Ali Güneş, “Askerler sağ olsun buradalar. Diğer arama görevlileri de bütün gece havadan karadan dağları tarayarak arama çalışmalarını sürdürüyorlar. Ben de şu an dağda arama çalışmalarına katılıyorum. İnşallah en kısa zamanda sağ sağlim buluruz. Aile perişan durumda” dedi.