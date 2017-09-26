Bir milyon gen araştırılacak

ABD’li bilim insanları şu ana kadarki en büyük genetik araştırmaya hazırlandıklarını açıklayarak bir milyon kişiden alınan genleri araştıracaklarını duyurdu.

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ

Araştırmayla birlikte genlerin, hayat tarzı ve çevre şartlarıyla nasıl etkileştiği anlaşılacak. Bu sayede özellikle tıpta hastalıklara karşı daha kişiye özel ve isabetli çözümler getirilmesi hedefleniyor. “All of Us” (Hepimiz) adı verilen projeyi, ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) koordine edecek. 2500 kişiyi kapsayan pilot çalışmayı başlatmış olan enstitü, her şey yolunda gittiği takdirde gelecek yıl kayıt almaya başlayacak.

10 YIL SÜRECEK

Katılımcılar DNA testinden geçirilecek ve kendilerinden diyet, uyku, egzersiz ve diğer pek çok sağlığı etkileyen faktörler ile ilgili bildirimde bulunmaları istenecek. Araştırma 10 yıl sürecek ve bu da katılım şartı olarak adaylara iletilecek. Bu kapsamlı çalışma sayesinde tedaviler konusunda büyük bir ilerleme kaydedilmesi amaçlanıyor.