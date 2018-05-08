Bir sanat malzemesi olarak teknoloji

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen olan Red Bull Art Around 4-20 Mayıs 2018 tarihleri arasında Arnavutköy’ün sokaklarını ve çeşitli mekânlarını çağdaş sanatla buluşturuyor.

Küratörlüğünü Collective Çukurcuma ekibinin üstlendiği projede biri öğrenci projesi olmak üzere toplam 14 farklı sanatçının 14 farklı eseri Arnavutköy’ü bir açık hava sergisine dönüştürdü. Dijital dünyayı ilgilendiren eserlerin de yer aldığı Red Bull Art Around’ta Ali Emir Tapan’ın terk edilmiş bir depoda yer alan ‘hayaletleri’ sanatseverleri ‘izliyor’.





İstanbul’un tarihi semtlerinden Arnavutköy, sahilden başlayan iyi korunmuş tarihi köşkleri ve sırtını dayadığı Musevi mezarlıklarıyla ‘hayaletlerin’ yaşadığı, geçmişin izlerinin kolaylıkla görünebildiği eşsiz bir mahalle olarak karşımıza çıkıyor. 4-20 Mayıs 2018 tarihleri arasında ziyarete açık olan Red Bull Art Around, Mine Kaplangı ve Serhat Cacekli’den oluşan Collective Çukurcuma küratörlüğünde semtin sokaklarını ve çeşitli mekânlarını çağdaş sanatla buluşturuyor.



Seçkide yer alan sanatçılardan olan ve ““İlgimi çeken her şey gibi teknoloji de bir malzeme olarak üretimimde yerini aldı” diyen Ali Emir Tapan’ın terk edilmiş bir depoya sanal ortamda yerleştirdiği ‘hayaletler’, izleyici ‘izlenen’ rolüne büründürerek ürpertici bir sanat deneyimi hazırlıyor.



Depoya giren ziyaretçiler, iletişim kurmayan, karşısındakini hiçe sayan performans sanatçılarının yorumlarına maruz kalıyor. Akıllı telefonlar aracılığıyla kaydedilen bu yorumlar daha sonra bir QR kodla ziyaretçiye iletiliyor.



DİJİTALLEŞMENİN SANAT ÜRETİMİNE ETKİSİ

Dijitalleşmenin kendi üretim süreçlerini nasıl değiştirdiğini açıklayan Tapan, “İlk başlarda, gittikçe madde olana yoğunlaşmama ve kullandığım malzemeyi bir metafor olarak nasıl görebileceğimi düşünmeme sebep oldu bu iletişim ve benlik sunumu sistemlerindeki geçiş. Daha sonra, ilgimi çeken her şey gibi o da bir malzeme olarak üretimimde yerini aldı.” dedi.

SANAL GERÇEKLİK

Son yıllarda bir deneyim teknolojisi olarak geri dönüş yapan sanal gerçeklik akımı, sanatçılar tarafından daha kapsayıcı sanat eserleri oluşturmak amacıyla kullanıyor. Tecrübe edilen durumun kendi gerçekliğini yarattığını söyleyen Tapan, “Devrin getirdiği teknolojik tecrübe imkanları da var olan her şey kadar sanatın malzemesi olabilir veya olmayabilir. Zamanın ruhunu yakalamak adına, devrin trendlerini takip etmek yerine, daha bütünsel düşünüp, zamanın ruhunu oluşturan parçalardan biri olmak daha özgürleştirici bir tavır.” dedi.

