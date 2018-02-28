Okyanusya'da Kuzey Pasifik Okyanusu'nda Hawaii ve Papua Yeni Gine arasında bulunan ada gruplarından oluşan Marshall Adaları, iki yetkilinin belirttiğine göre kendi kripto parasını çıkarıyor.

Senatör Kenneth Kedi'nin belirttiğine göre, 70 bin nüfuslu ülkede parlamento üyeleri bu hafta planı oyladı ancak konseyin itiraz etme ihtimali bulunsa da bunun pek olası olmadığı belirtiliyor.

Sovereign ismi verilen kripto paranın bu yıl muhtemelen çıkarılması bekleniyor. Başkan Yardımcısı David Paul, hükümetin ico (ilk para arzı) hazırlığında olduğunu ve böylelikle yerel bütçenin desteklenmek istendiğini belirtti. Paul, ico sayesinde özellikle ülkenin uzun vadeli ihtiyaçlarının hedeflendiğini de açıkladı.

1100 civarı adacıktan oluşan Pasifik ülkesinin özellikle ABD'nin yıllar önce gerçekleştirdiği nükleer testlerden etkilenen yerel sakinlerin sağlık harcamaları için de kripto para arzından gelen paranın bir miktarını kullanacağı açıklandı.

Dünya genelinde çeşitli ülkeler ekonomilerini güçlendirmek için kripto arzlarına sıcak bakıyor. Venezuela hükümeti bu ay piyasaya sürdüğü Petro ile kendi kripto parasını çıkaran ilk ülke olmuştu.

İran Merkezi Bankası ile yapılan görüşme sonrasında ülkenin Bilgi, Teknoloji ve Haberleşme Bakanı Azari Jahromi de İran'ın bulut tabanlı kripto para arzı yapabileceğini açıklamıştı. Bazı uzmanlar bunun İran'ın ABD yaptırımlarını delme çözümü olduğunu da iddia ediyor.